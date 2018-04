Al Cinema con gusto alle Terme Antica Querciolaia a Rapolano

Informazioni utili, date e orari per partecipare all'evento

Calendario delle aperture

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ottobre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Immersi nei vapori termali e inebriati dai profumi della gastronomia toscana si sta con il naso all’insù per godersi i grandi classici della cinematografia mondiale; è quanto offre la rassegnain programma alle Terme Antica Querciolaia per il quinto anno consecutivo.il complesso termale di Rapolano Terme nel senese propone ben nove appuntamenti con la settima arte per altrettanti omaggi al cinema nazionale e internazionale e ai suoi protagonisti; per l’occasione apertura prolungata fino all’una di notte e possibilità di degustare a bordo vasca i migliorie ledelle Terre di Siena . Una proposta food selezionata con cura dal Consorzio Agrario di Siena per un itinerario del gusto tra pecorini a latte crudo, salumi locali da accompagnare all’immancabile Pane Verna, panzanella, pappa al pomodoro, finger food con prodotti a Km0, vini e birre artigianali.: A qualcuno piace caldo;: Caramel;: Fantozzi (primo della serie);: Lasciati andare;: Lion – La strada verso casa;: I laureati;: Giù al Nord;: Tutta colpa di FreudNata dall’idea di Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi Al cinema con gusto alle Terme è promossa e ospitata dalle Terme Antica Querciolaia in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena e Mcm Service, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e con il contributo di Estra.Se poi siete amanti del benessere, qui trovate tutte le terme della Toscana : Al cinema con gusto alle Terme: Rapolano Terme (Siena): dal 4 maggio fino al 16 novembre 2018 (date non continuative): costo di 25 euro (bagno turco, assaggi a bordo vasca, film e bagno notturno); serate sono a numero chiuso e prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo la serata si svolgerà ugualmente negli spazi interni alla struttura.: sul sito ufficiale delle Terme Antica Querciolaia o sulla pagina facebook : siamo in Toscana a circa 25 chilometri da Siena; per raggiungere lo stabilimento si può percorrere il raccordo Firenze-Siena fino a Siena e quindi il raccordo Siena-Bettolle, oppure l’A1 fino al casello Valdarno e poi la provinciale 540 direzione Siena.Scopri tutti gli eventi della Toscana