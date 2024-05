La Sagra della Tellina a Passoscuro

Storia e tradizione

Non fatevi ingannare dal nome che sa di ombra e di montagna.si affaccia sulla, fatta di lunghe spiagge sabbiose e fondali bassi, habitat ideale per la raccolta dei molluschi. È qui che si svolge lanel weekend, un appuntamento ideale per chi vuole trascorrere un lungo weekend sul Tirreno celebrando il più tipico e gustoso prodotto del territorio.Piccola e carnosa, chiusa in piccole valve chiare, triangolari e appiattite, la tellina, e da fine maggio – a pesca riaperta – è condimento al top per primi piatti e anche secondi di pesce. Ve ne accorgerete subito dal profumo dell’aria: la Sagra della Tellina è soprattutto una, con tre giorni di servizio – pranzo e cena – negli stand gastronomici allestiti nella piazza principale di Passoscuro.Il contorno della Sagra della Tellina è quello classico del divertimento balneare:e musica da ballo a pieno volume,sul palco ed estemporaneedi artisti da strada, un’area dedicata ai giochi per i più piccoli, un vivaceaperto dal mattino fino a tarda sera.Non perdete l’occasione dellaper una rigenerante passeggiata sul litorale: quello di Passoscuro, soprattutto fuori stagione, è uno dei più selvatici della costa laziale, con vegetazione e qualche duna a muovere il profilo della spiaggia. Lo scelseper girarvi il finale del suo capolavoroLa dolce vita.Sagra della TellinaPassoscuro (Roma).dal 31 maggio al 2 giugno 2024.ingresso gratuito.sagra enogastronomica.apertura sagra ogni giorno alle ore 10.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Passoscuro si trova 35 km a ovest del centro di Roma, cui è collegato dalla SS1, via Aurelia. Per chi proviene dall’Autostrada, si segue il Grande Raccordo Anulare (A90) fino all’uscita 1 (via Aurelia).Trasporto pubblico: bus Seatour dalla stazione FFSS di Maccarese.