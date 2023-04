I Talami di Orsogna

Informazioni, date e orari della manifestazione

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Composto come una processione sacra, coinvolgente come un teatro di strada, lo spettacolo deidi, borgo collinare dell’Abruzzo, a metà strada tra l’Adriatico e il massiccio della Majella, si ripete da secoli ogni(quello dopo Pasqua), quest’anno l'I Talami sono, composti da ragazzi e ragazze che vestono abiti di personaggi della Bibbia raffigurando – ogni anno cambia il tema – scene del vecchio e del nuovo testamento. Al mattino, per le strade del borgo sfilano a passo lento, ben visibili sul cassone dei carri.Quello dei Talami di Orsogna è un rituale che risale agli, quando anche questo – al pari degli affreschi o dei portali scolpiti delle chiese – era un modo di raccontare e di istruire i fedeli. Oggi è il clou di una festa di paese, da vivere anche per i non credenti.I Talami sono preceduti dache aprono di buon mattino la giornata. Alla fine del corteo ci si ritrova tutti in piazza per un pranzo a menù fisso: quello che tutti gli anni ripropone il piatto tipico della manifestazione, gli(gnocchi stufati), una semplice e saporita ricetta locale, rigatoni conditi con abbondante ragù e guarniti con formaggio pecorino che terminano la cottura in una grossa scodella ben coperta.Verso sera, la giornata dei Talami propone una secondain onore della Madonna del Rifugio e un concerto di classica. Nell’attesa, per smaltire le calorie, si può passeggiare per il centro storico di Orsogna, allungando il passo fino alla settecentesca chiesa di San Nicola, una delle poche testimonianze antiche scampate alle bombe della seconda guerra mondiale. Dal belvedere che la fronteggia vi si aprirà una vista a 360° sui calanchi della vallata di Fraja e sull’imponente massiccio della Majella.Le scene bibliche sfilano per le vie del paese come da tradizione il Martedì in Albis chiudendo le festività pasquali, in attesa dell’appuntamento in notturna di: Talami: Orsogna (Chieti).: 11 aprile 2023.ingresso gratuito.sacra rappresentazione.dalle ore 10.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comune di Orsogna.: Orsogna si trova 33 km a sud-est di Chieti, ben collegato all’autostrada A14 Adriatica (uscita al casello di, poi 20 km di SS538.Per chi si muove in treno, la stazione più vicina è quella di San Vito-Lanciano (Ferrovia Sangritana), a 15 km da Orsogna, da dove si prosegue con i bus Arpa (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi).