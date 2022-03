Montecchio Medievale: La Faida tra i castelli di Giulietta e Romeo

Informazioni utili, date, orari e programma

Calendario delle aperture

Aprile 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Avete presente? Le casate in perenne litigio dei Montecchi e dei Capuleti? Bene, a Montecchio Maggiore , borgo appoggiato sui Colli Berici in provincia di, quell’amore, e l’odio tra famiglie che lo rese impossibile, rivivono nella rievocazione storica, che viene messa in scena a ogni primavera: quest’anno, per la XXI edizione, l'appuntamento è ilDue castelli a Montecchio si guardano da secoli, separati da un vallone; e lo sanno in pochi, ma prima di Shakespeare fu un vicentino,, a romanzare la novella di, ambientandola tra queste due rocche. Una primogenitura che Montecchio Medievale – La Faida onora mettendo in scena un viaggio nel tempo che cala il visitatore nel lontano passato.A chi sceglie Montecchio Medievale – La Faida come pretesto per un weekend lungo tra i Colli Berici, segnaliamo che vale la pena dedicare tempo, alla luce del sole, alle splendidedistribuite nei dintorni. Ce n’è una anche a Montecchio Maggiore, con splendidi affreschi di Giovan Battista Tiepolo a decorare il salone dei ricevimenti.: Montecchio Medievale – La Faida: Castelli Scaligeri di Montecchio Maggiore (Vicenza).: 30 aprile e 1 maggio 2022.ingresso gratuito alla manifestazione.Sabato 30 aprile - Cibus in StrataArea Castello di Romeo - dalle ore 17 alle 23Il medioevo rivissuto in chiave culinaria con bancarelle gastronomiche, accompagnati da spettacoli di intrattenimento, musica e colori.Domenica 1 maggio - La FaidaArea Castelli - dalle ore 11 alle 19I castelli che hanno ispirato la tragedia shakespeariana sono lo scenario ideale per una rievocazione storica dove folclore e leggenda si mescolano tra giocolieri, sbandieratori, musici, danzatori e armigeri.Programma completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: Montecchio Maggiore si trova 8 km a ovest di Vicenza, in vista dell’autostrada A4 Milano-Venezia (3 km dal casello di Montecchio).Trasporto pubblico: bus delle Ftv, Ferrovie Trranvie Vicentine, a cadenza oraria dalla stazione autocorriere di Vicenza (viale Milano 178).A piedi tramite itinerari semplici lungo le dorsali dei colli.Servizio bus navetta unicamente nella giornata del 1° maggio dalle ore 11 alle 19 al prezzo di 2 euro (biglietto a/r). Partenze dal parcheggio di via degli Alberi (servizio anche per disabili) e parcheggio Ditta Xylem in via Lombardi.