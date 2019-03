Il Ballo dei Diavoli a Prizzi

Informazioni utili, date e orari della festa

L’eternacaratterizza la domenica di Pasqua del bel borgo di Prizzi in provincia di Palermo ; quest’anno il 21 aprile 2019 le vie della cittadina sono teatro del(Abballu dei diavoli), una delle rappresentazioni tipiche del periodo pasquale in Sicilia A fare frastuono agli usci delle case di Prizzi ivestiti di rosso con una pelle di caprone sulla schiena, una maschera di ferro dalla bocca larga e due corna in testa; ad accompagnarli la figura dellaammantata di giallo con una maschera di cuoio, una bocca con le zanne e una balestra in mano. Per far smettere questi diavoli basta pagare un obolo al notaio, che può raccogliere soldi, uova o dolci.Il momento clou della manifestazione si svolge nel pomeriggio, quando i diavoli e la morte inscenano il suggestivo ballo dei diavoli per impedire l’incontro nella piazza principale di Prizzi tra lae ilprotetti da angeli armati di spada.Il rituale del ballo è sempre uguale, con cadenze e movenze codificate; alla fine i due simulacri sono destinati a incontrarsi e i diavoli a essere uccisi dagli angeli, mentre la Madonna si toglie il manto nero rivelando un vestito variopinto che incarna la gioia della Madre che ritrova il Figlio.Il Ballo dei Diavoli è un’occasione unica per degustare i classicidi Prizzi, le famose, pasta frolla con all’interno uova sode. Il Ballo dei Diavoli si inserisce nel ricco calendario degli appuntamenti delladi Prizzi (dal 14 al 21 aprile): Ballo dei Diavoli: Prizzi (Palermo): domenica di Pasqua 21 aprile 2019.: maggiori infomazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.ingresso libero.manifestazione folcloristica.: siamo circa 70 km a sud di Palermo; da qui Prizzi è raggiungibile seguendo la SS118 e SS121.