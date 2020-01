La Sagra degli Agrumi a Zerfaliu

Informazioni, date e orari per partecipare alla manifestazione

Calendario delle aperture

Laè una bella festa che permette ogni anno a– paese in provincia di– di promuovere i suoi tesori gastronomici e, naturalmente, i fiori all’occhiello: gliIn una terra, la, dove il sole batte senza posa nutrendo massicciamente molte piante, arance e limoni sono diventati frutta prelibata e succosa da gustare a occhi chiusi.Piace a tutti, ragion per cui anche i turisti apprezzano questi favolosi gioielli edibili che hanno un loro capiente palcoscenico il. Di regola le due giornate (sempre di sabato e di domenica) vengono stabilite ogni anno in base alle previsioni meteorologiche didi buonissime torte sono il sabato l’anticamera perfetta di quanto si svolge nella giornata seguente, la domenica, la cui mattina viene solitamente destinata all’organizzazione di tour ein lungo e in largo per un territorio doverosamente valorizzato attraverso puntate alla Chiesa di San Giovanni Battista e ai diversi nuraghi dell’hinterland.Musica tradizionale delle corali e delle bande locali danno ufficialmente il via a un pomeriggio di attrazioni aggregative, esibizioni e spettacoli, degustazioni, mostre e vendita di prodotti legati al favoloso mondo degli agrumi, marmellate, liquori e dolci.Bancarelle e mercatini dell’artigianato ampliano l’offerta dedicata a tutti. L’estrazione tanto attesa deiconclude in bellezza una sagra che ogni anno riesce a rinnovarsi portando centinaia di visitatori in paese.Sagra degli AgrumiZerfaliu (Oristano).15-16 febbraio 2020.gratuito.sagra popolare.maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.in auto daoccorre imboccare la SS131 in direzione di, poi all’altezza di Oristano prendere lo svincolo Simaxis-Sorgono e proseguire sulla SS388, attraversare San Vero Congius ed entrare in paese.Gli autobus ARST partono dalla stazione di Oristano presso Piazza Mannu.La stazione ferroviaria più prossima al borgo è a Solarussa.L'aeroporto di riferimento è quello di Cagliari.