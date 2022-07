La Soffitta nella Strada: il Mercatino dell'antiquariato a Sarzana

Mercatino dell'antiquariato

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il mare è lì vicino, a un passo. Ma d’estate, appena il sole si abbassa,richiama dalle spiagge della Lunigiana con la vivacità delle sue botteghe artigiane, antiquarie e di restauro. Tutte insieme sono le protagoniste di, mercato dell’antiquariato, del modernariato e del vintage che inizia ile anima non stop per i, terminando di domenica, strade e piazzette del centro storico.L'appuntamento èper la 58° edizione de La Soffitta nella Strada, che puntualmente ogni anno rinnova quel piacere della scoperta, dei segreti svelati frugando nei vecchi solai e riportati alla luce.Passeggiando per il borgo tra le ore 17 e la mezzanotte troverete tutto il repertorio di un bazar d’altri tempi: con mobili d’epoca tirati a lucido da abili restauratori, bigiotteria artistica, oggetti da collezione, arredi di modernariato e abbigliamento rétro, stampe antiche e tessuti lavorati a mano.In tutto sono quasilede La Soffitta nella Strada. Qualcuna apre già al mattino; il colpo d’occhio si fa particolarmente suggestivo la sera, con la cornice delle osterie, dei pub e dei negozi del centro storico che accolgono fino a tarda ora.Provate, se ancora non li conoscete, i panigacci,della Lunigiana, simili alle piadine anche nella guarnitura (affettati, stracchino, rucola) ma molto più leggeri. Se potete, non perdetevi il sabato inaugurale, illuminato da fuochi d’artificio. E se viaggiate in famiglia, cercate lo spazio per il baratto under 14, con bancarelle allestite dai bambini.Segnaliamo infine che nel 2022 torna dopo quasi 10 anni la, che si svolge contemporaneamente (dal 6 al 28 agosto) alla Soffitta sulla Strada. La rassegna è ospitata nello spazio espositivo all’interno della Fortezza Firmafede ogni giorno dalle ore 18 alle 24.La Soffitta nella Strada rimane in circolo a Sarzana tutto l’anno per tornare in piazza, su scala ridotta, in diverse occasioni con il nome di. Oltre al consueto lungo appuntamento estivo di agosto si svolge infatti anche in versione pasquale e natalizia..Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui: La Soffitta nella Strada: centro storico di Sarzana (La Spezia).dal 6 al 21 agosto 2022.dalle ore 17 alle 24.: ingresso libero.: sulla pagina Facebook della manifestazione, tel. 328 4693978 / 0187 614308.: Sarzana si trova a 17 km da, sulla direttrice dell’autostrada A12 Genova-Livorno (uscita Sarzana), e collegata al nord Italia dall’autostrada A15 Parma-La Spezia.Trasporto pubblico: qualche treno diretto da(via), 4 ore di viaggio, frequenti regionali da La Spezia (corsa di 17 minuti).