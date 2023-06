La Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano

La Notte delle Streghe

Da oltre trent’anni ladiammanta di magia e incanto l’atmosfera dellaSiamo a due passi dalle spiagge die qui, dal lontano 1988, si festeggia la Notte di San Giovanni e la festa del solstizio d’estate con riti propiziatori e tradizioni antiche che culminano con ilallo scoccare della mezzanotte dell’ultima sera.La festa tornaper celebrare i valori e le tradizioni con cui è stata pensata in origine, ovvero per festeggiare l’estate che ritorna, il bel tempo che rende ricco il raccolto e gli elementi naturali, ritrovarsi, condividere storie ed esperienze, divertirsi e perdersi nella bellezza del paeseL’edizione di quest'anno è dedicata al. In occasione del bicentenario dalla nascita di Padre Alessandro Serpieri (educatore, filosofo, scienziato e astronomo, nato a San Giovanni in Marignano il 31 ottobre 1823), l’Amministrazione intitola alcuni dei suoi principali eventi alla memoria del grande studioso. Per questo si è deciso di dedicare La Notte delle Streghe alla scienza astronomica, ai pianeti e alle stelle.D'ora in avanti San Giovanni sarà stregata per tutto l’anno: è stata infatti installata la scultura di Strega del Trentennale, la quale verrà ufficialmente inauguratadalle ore 20:30 in Piazza Silvagni e, a seguire, in via Fosso del Pallone.Per cinque giorni spettacoli, esibizioni e rituali animano il paese alternandosi su(Calderone, Luna e Sfera). Per le vie del borgo si snoda il, sui cui banchi si trova proprio di tutto: unguenti a base di erbe dai poteri miracolosi, essenze e prodotti artigianali, mentre per riempire la pancia basta fare un giro tra le proposte gastronomiche offerte dai ristoranti e dalle associazioni localiLa manifestazione si concludecon la parata finale (ore 23:15) e, a seguire, il rogo in Alveo Ventena con i Quetzalcoatl (ore 24).Ildegli appuntamenti e l'elenco degli artisti si può consultare qui Come recita il detto, nella Notte di San Giovanni “tutto può accadere e a tutto si può rimediare”, tanto che da quando se ne ha memoria era proprio il momento in cui le streghe si adoperavano nei loro sortilegi, e pare che proprio a San Giovanni in Marignano abitasse Artemisia, la strega buona della Valconca.Sono davvero tante le usanze praticate nella notte di San Giovanni, daiaccesi in cima alle colline alla bottiglia d’acqua con all’interno la chiara d’uovo lasciata tutta notte sul davanzale – la forma assunta dalla chiara era in grado di fornire molti presagi sul futuro –, dai cardi bruciati alle fave da mettere sotto al cuscino.Tra le altre usanze più diffuse ricordiamo la preparazione del, il liquore delle streghe, e la raccolta delle, 24 spighe che bagnate dalla rugiada amplificavano le loro proprietà terapeutiche, tant’è che vale ancora il detto romagnolo “la guaza ‘d San Zvàn la guarès ogni malàn” (la rugiada di San Giovanni guarisce tutti i mali). Sempre con queste spighe, se raccolte tra il 23 e il 24 giugno, si poteva fare l’acqua di San Giovanni dai forti poteri magici.: La Notte Delle Streghe: San Giovanni in Marignano (Rimini).: dal 21 al 25 giugno 2023.ingresso libero.manifestazione folclorica.dalle ore 20 alle 24.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Notte delle Streghe. Info: 0541 828122.: San Giovanni in Marignano si trova circa 25 km a sud di, nei pressi di Cattolica.Per raggiungere il paese è sufficiente prendere l’A14 con uscita Cattolica-S.Giovanni-Gabicce Mare.