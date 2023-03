La Sagra del Carciofo a Niscemi

Informazioni, date e orari della Sagra del Carciofo

Terra di agrumi ma anche di grandi tradizioni orticole, laha inla sua capitale del carciofo, che tradizionalmente celebra ogni primavera organizzando la, una kermesse in cui enogastronomia e spettacolo vanno a braccetto.Quest'anno la Sagra del Carciofo Violetto torna per la 41° edizione, in programma. Il cuore pulsante della festa è la grande areain cui, sia a pranzo che a cena, si apprezzano mille varianti culinarie di questo nobile ortaggio.Qualche esempio? Da non perdere soprattutto la, specialità tradizionale che si prepara cucinando i carciofi con mollica di pane, aglio, acciughe e pecorino; ma altrettanto stuzzicanti sono gli abbinamenti tra carciofi e ricette di pesce, Niscemi è arroccata su un altopiano, ma il mare è a un passo, 20 km a sud.Il contorno della Sagra del Carciofo Violetto è quello classico della festa di paese. Gli stand in cui il gusto incontra ledel luogo restano aperti non-stop, oltre ai negozi, anche mostre d’arte e fotografia, mentre la sera è all’insegna della musica..Dato il periodo primaverile, l'occasione è buona per visitare anche la Riserva Naturale della Sughereta di Niscemi: si può passeggiare in un bosco di quasi 3000 ettari tra esemplari secolari che superano i 15 metri di altezza, lungo sentieri in cui la primavera già risveglia colori e profumi della macchia mediterranea.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulle: Sagra del Carciofo Violetto: Niscemi (Caltanissetta).: dal 22 al 30 aprile 2023.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della sagra e sul sito della Pro Loco : Niscemi si trova 80 km a sud-est di, a circa 20 km dalla costa meridionale della Sicilia, a 90 km dall’aeroporto diDa Catania si raggiunge in treno Caltanissetta e si prosegue con gli autobus locali di Etna Trasporti.Nei giorni della sagra è disponibile anche un servizio navetta.