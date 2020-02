Il Carnevale di Tione di Trento

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Tione di Trento

Il, che si svolge a, cuore nevralgico delle Valli Giudicarie, è tornato in voga negli ultimi anni, ma la sua storia è assai più antica: sono infatti del 1887 le prime testimonianze di celebrazioni goliardiche per questa ricorrenza, quando si faceva festa in piazza e si distribuivano gratuitamente i bigoi alla popolazione.Le cose sono ovviamente cambiate da allora e il Carnevale è oggi un evento che richiama la gente anche dalle vallate vicine.Si comincia il Giovedì grasso (20 febbraio 2020) con “”: niente di volgare, ma solo un astuto gioco di parole che descrive la consegna delle chiavi della città, da parte del Sindaco di Tione, alla Regina del Carnevale, che le custodirà fino alla fine delle celebrazioni: da questo momento inizia ufficialmente il periodo in cuiL'ultimo sabato di Carnevale (sabato 22 febbraio 2020) è il momento del “”, in cui sfilano i bimbi al pomeriggio.Per la sera, l'appuntamento è al Palatennis con il, la grande festa in cui si svolge anche l'estrazione dell'ordine della sfilata dei carri del martedì grasso.Proprio il Martedì grasso (25 febbraio 2020) si celebra con tutti gli onori del caso il Gran Carnevale Giudicariese: ie i gruppi mascherati sfileranno per il centro storico, con l'esibizione finale in Piazza Cesare Battisti.Durante la giornata saranno distribuiti anche polenta e salam, mentre alla sera si chiude il Carnevale al Palatennis con il Festione e la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati.Gran Carnevale GiudicarieseTione di Trento (Trento).20-22-25 febbraio 2020.- Giovedì 20 febbraio 2020dalle ore 17 al Parco Ville: La Grande Chiavata.Consegna delle chiavi della città alla Regina del Carnevale, intrattenimento e spettacolo.- Sabato 22 febbraio 2020Carnevale popi e puteiore 13:30 iscrizione in Piazza Guido Boni;ore 14:30 Partenza sfilata. Si arriva al Palatennis;ore 21 al Palatennis: Festione di Carnevale (ingresso a pagamento). Special guest: Ana Mena. Animazione e show Robot Punk.ore 23 estrazione ordine sfilata dei carri e dei gruppi mascherati.- Martedì 25 febbraio 2020Gran Carnevale Giudicarieseore 14 partenza della sfilata in via Pinzolo, esibizione finale in Piazza Cesare Battisti;dalle 17 alle 21 presso il Parco Ville: La Slargada;ore 21 presso il Palatennis: Festione di Carnevale con dj set;ore 23 premiazione dei carri e dei gruppi mascherati.In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 1 marzo.Maggiori infomazioni sulla pagina Facebook ufficiale.per chi arriva da fori provincia, Tione è raggiungibile percorrendo l'autostrada A22 del Brennero uscendo a Trento Centro.Dapercorrendo la SS45bis fino a Sarche, da dove si prosegue sulla SS237 (in direzione di Madonna di Campiglio), che conduce a Tione di Trento. Dal capoluogo sono circa 43 i km da percorrere in auto.Per chi viaggia sull'autostrada A4 Milano-Venezia, conviene uscire a Brescia Est, proseguire sulla SS 45bis in direzione Salò – Lago d’ Idro e continuare sulla SS237 in direzioneChi viaggia con i mezzi pubblici può prendere l'autobus dalla stazione dei bus di Trento (o da quella di) per Madonna di Campiglio e scendere alla stazione delle corriere di Tione di Trento.