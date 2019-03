La Via Crucis a Ciconicco di Fagagna

Informazioni, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nata nel 1979, è fin dalla sua prima organizzazione il clou delle celebrazioni religiose che si tengono nella minuta, frazione del Comune di Fagagna , in provincia di Udine Lasi traduce in un’appassionatagiunta quest'anno alla 41° edizione, che l’Associazione Culturale Un Grup di Amissi impegna a portare avanti puntualmente nel periodo della, precisamente nel, coinvolgendo l’intera popolazione locale. Come? Semplicemente rendendola parte di una recita allargata accessibile a tutti, giovani e adulti, bambini e anziani, nel puro spirito della rievocazione in costume (confezionato dalle donne del paese nei giorni precedenti).Per un giorno si può essere attori con un preciso ruolo e una funzione nell’ambito di un appuntamento nel quale ritornano i fatti salienti della, il processo, la salita al Golgota, il pianto di Maria ai piedi della Croce. Per un giorno, Ciconicco è proiettata indietro nel tempo, quasi 2000 anni fa, e ciascun abitante intende a suo modo prendere parte alla liturgia recitativa, assistere alla parabola cristiana e in tal modo onorare la parentesi pasquale con cuore, fede e anima.Una volta la Sacra Rappresentazione si limitava a localizzatidisposti principalmente sul Piazzale della Chiesa, mentre ora si è trovata un’estensione popolare a più ampio respiro fra le colline sovrastanti Ciconicco ed è davvero uno spettacolo risonante perché il tutto si svolge innella vivida suggestione dell’oscurità lambita dalle luci di posa.La Via Crucis cambia messa in scena ad ogni edizione pur conservando l’alta fedeltà della, ile i, anche quelli minori che tuttavia acquisiscono importanza poiché parte di una coreografia importante, fondamentale per la riuscita dell’unicum rappresentativo.I figuranti in costume faranno rivivere ai partecipanti il mistero della Passione, riflettendo quest'anno sul tema della gratuità. Per l'occasione il titolo della messa in scena è "Qui salvandos salvas gratis".In caso di tempo incerto la manifestazione è confermata fino al momento di inizio dell'evento, quando l'organizzazione si riserva di decidere il da farsi. In caso di evidente, la manifestazione sarà rinviata a sabato 27 aprile.Via CrucisCiconicco, fraz. di Fagagna (Udine).19 aprile 2019.inizio alle ore 21.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale o sulla pagina Facebook dell’ Associazione Culturale Un Grup di Amis , oppure al tel. 0432/800147 o 347/7370463.offerta libera. I posti a sedere sono circa 400, ma non è possibile prenotarli in anticipo.dall’autostrada A23 Palmanova Tarvisio occorre uscire al casello di Udine sud – Zuliano e si prende la SS 464 seguendo le indicazioni per la località; la stazione ferroviaria si trova a Udine ed è collegata via autobus al comune; l’aeroporto di riferimento è il Ronchi dei Legionari di Trieste La rappresentazione si svolge sulle colline sovrastanti l'impianto sportivo di Ciconicco, appositamente segnalato nel giorno dell'evento.