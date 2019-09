La Corsa degli Asini e il Palio dei Borghi a Fagagna

Informazioni, programma, date e orari della corsa e del palio

Settembre è il mese che accende la festa arivendicando a buon diritto la propria appartenenza all’estate e scacciando la malinconia per l’imminente arrivo dell’autunno. Lae ilvanno a comporre le due note acute di uno spartito in cui è scritta la melodia deiche in paese si vivono in allegria e con tanta passione.Fra la corsa e il palio, l’una di scena ogni anno la, l’altro il, tutta una serie di eventi fa da cerniera ai due grandi appuntamenti in base a undavvero ricco di spunti di intrattenimento e convivialità.s’apre il teatro della bontà e i chioschi del borgo si spalleggiano a partire dalle ore 19.00 proponendoin cui imperano frico e specialità d’asino, una lunga rassegna di formaggi e tipicità friulane anche da asporto. I ludi del mese hanno il sapore dell’eterogeneità, perciò si mangia ma al contempo ci si diverte e ci si accultura per esempio con la, ascoltando la buona musica delle, una Battisti Tribute Band protagonista di un concerto suggellato dall’intervento del mitico paroliere del Lucio nazionale:La 129a edizione della Corsa degli Asini di domenica 1° settembre si porta dietro un carico dinotevoli, nonché delle aspettative di non poco conto da parte del pubblico. La piazza centrale di Fagagna diventa per l’occasione una sorta di ippodromo con tanto di circuito sterrato e tribune allestite per consentire agli avventori di seguire la tesa gara fra gli asini trainanti un carretto guidato da un fantino. Formate le batterie, prende il via la competizione, seguono le qualificazioni e la finale disputata da cinque contendenti.Domenica 8 settembre è la volta del 42° Palio dei Borghi e a sfidarsi sono appunto i quattro borghi fagagnesi, ovvero, impegnati a darsi battaglia sottoponendo a una giuria tecnica un particolare show teatrale messo in scena tramite battute, testi, narrazioni, scenografie, musiche e variopinti costumi.Corsa degli Asini e Palio dei Borghicentro storico di Fagagna ( Udine ).1 e 8 settembre 2019; festeggiamenti dal 29 agosto all’8 settembre 2019.Corsa degli Asini domenica 1 ore 16.30, Palio dei Borghi domenica 8 ore 15.30.ingresso libero.festa folkloristica.consultabile sulla pagina Facebook della Pro Loco Fagagna.consultare il sito ufficiale della Pro Loco, oppure contattare l’associazione al tel. 0432/801864 o via mail all’indirizzo info@prolocofagagna.it Dall’Autostrada A23 Palmanova Tarvisio occorre uscire al casello di Udine sud – Zuliano per imboccare la SS 464; la stazione ferroviaria è a Udine, opportunamente collegata al comune per mezzo di autobus extraurbani; l’aeroporto di riferimento è il Ronchi dei Legionari di Trieste Scopri i principali eventi del Friuli Venezia Giulia