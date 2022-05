La Grande Fiera d'Estate a Savigliano

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Calendario delle aperture

Giugno 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Laè il principale appuntamento di, in provincia di, che torna in calendario dopo due anni di annullamenti a causa della pandemiaÈ una vera e propria fiera commerciale sulla casa e l'edilizia abitativa, giunta alla 45° edizione, nonché la più importante fiera del Nord-Ovest, un villaggio dove curiosare per nove giorni non stop nell'area fieristica di via Alba, con tante novità per occasioni imperdibili.Sono sei le aree tematiche della Grande Fiera d’Estate disposte su 40.000 km², rispettivamente lo spazio, dove i prodotti mirati per gli hobbisti dell’arredo da giardino profumano dell’estate in arrivo; ci sono anche veicoli e macchinari di tutti i tipi.Un altro padiglione propone, sia per interni che per esterni, quello che lo affianca () lo completa con gli accessori più vari: dalle tende ai tessuti, dalle luci agli oggetti d’artigianato. Poi c’è lo spazio, una finestra sull’innovazione nel campo dell’edilizia e del risparmio energetico.A stuzzicare i sensi provvedono il, che invita a sfiziosi assaggi dei prodotti enogastronomici per cui Cuneo e il suo territorio sono famosi, dai vini alla dolciaria, e l'area: Grande Fiera d’Estate: area fieristica in via Alba, Savigliano (Cuneo).: dall'11 al 19 giugno 2022.: ingresso gratuito, parcheggio gratuito.: fiera commerciale.: feriali dalle 17 alle 24;sabato dalle 15 alle 24;domenica dalle 10 alle 24;ultima domenica dalle 10 alle 21.Maggiori informazionisul sito ufficiale della manifestazione.: dall'autostrada A6 Torino - Savona uscire al Casello Marene.Per chi arriva in treno, la stazione di Savigliano si trova sulle linee Torino - Cuneo, Torino - Savona e Savigliano - Saluzzo.L'aeroporto più vicino è Cuneo.Per chi arriva in autobus, alcune linee partono dalla limitrofa Saluzzo, mentre la compagnia di trasporti Allasia collega Savigliano con le principali località regionali.