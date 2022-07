La Festa del Pane di Savigliano

Pane per i vostri denti

Il pane: una cosa seria

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

C'è un curioso evento a cadenzache si svolge nel comune piemontese di: è l’incantevole, in programma nel fine settimana dell'Piazza del Popolo si trasforma per l'intero il weekend in un grandedove sarà possibile partecipare a innumerevoli laboratori pratici, assistere a differenti tipologie di lavorazione del pane e degustare un’ampia varietà di specialità locali e da tutta Italia.Esperti del settore mostreranno: dal frumento alla nostra tavola, verranno illustrati i diversi passaggi che portano dal grano alla pagnotta. Forme e colori del pane sono affrontati anche attraverso un percorso storico, volto a illustrarne la predominanza sulle tavole di ogni epoca e in ogni luogo.Il pane accompagna l’uomo prima ancora che l’uomo fosse tale: il suo consumo è attestato infatti a partire dall’Homo erectus, comparso prima della nostra specie. Ma quanto pane consumiamo ogni anno? Secondo Coldiretti, numeri molto lontani dai più forti consumatori di pane del mondo: al primo posto lacon 105 kg di pane pro capite, seguita dal(96 kg) e dall’(76 kg).Non tutti sanno, infine, che l’Italia stabilisce per legge caratteristiche ed eventuali denominazioni del pane con il Decreto del Presidente della Repubblica n.502 del 30 novembre 1998 (a modifica della Legge n.580 del 4 luglio 1967).Festa del Pane: Savigliano (Cuneo).: 1-2 ottobre 2022.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.l'ingresso alla festa e la partecipazione ai laboratori è gratuita.Savigliano si trova a 33 km da Cuneo e a 62 km da Torino lungo il percorso della SP20. In treno si può raggiungere Savigliano fermandosi alla stazione locale, sulla linea Torino-Savona.