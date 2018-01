La Mostra su Tiziano e il Cinquecento a Brescia, Museo Santa Giulia

Tiziano e la pittura del cinquecento tra Brescia e Venezia

5 cose da sapere su Tiziano

Informazioni utili, date, orari, prezzo dei biglietti

Calendario delle aperture

Marzo 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, la città di Brescia ospita la mostra “”. La sede espositiva principale è il, ma la mostra si sviluppa anche in altri luoghi della città, tra cui la Pinacoteca e il Museo Diocesano di, oltre ad alcuni percorsi che seguono le tracce del maestro del Rinascimento veneziano in città e provincia.Il biglietto della mostra dà inoltre diritto ad una riduzione sul costo del biglietto della mostra di Bergamo Raffaello e l’Eco del mito ”.La mostra, come si può intuire dal titolo, non è una monografica sul grande Tiziano (1488-1576), le cui opere diventano una traccia perin uno dei periodi più intensi per la creatività e l’arte italiana.Curata da Francesco Frangi, la mostra ospitae una sua xilografia, oltre ad opere di artisti bresciano del XVI secolo come, in dialogo con i dipinti del maestro veneto.Tra le opere di Tiziano, a Brescia è possibile ammirare la “” in prestito dall’Accademia Carrara, il “i” da Palazzo Pitti, il “” dal Kunsthistorisches di Firenze , la “” del Museo del Prado di Madrid e il “” dei Musei civici di Brescia.Si tratta di cinque opere che ben descrivono lo stile di un artista che con i suoi capolavori ha segnato il Cinquecento veneziano. Abilissimo nell’uso del colore, Tiziano deve questo suo talento anche al maestro, che lo tenne a bottega quando il giovane artista da Pieve di Cadore , suo paese di nascita, si trasferì a Venezia. Le opere del Bellini sono infatti caratterizzate da, così intensi che stupirono anche l’artista tedesco Albrecht Durer, che ebbe modo di ammirare le opere del Bellini durante un suo viaggio in Italia Fu proprio nella bottega del Bellini poi che Tiziano conobbe, altro grandissimo artista del XVI secolo. Da lui Tiziano imparò a ritrarre la figura femminile, che nei suoi dipinti diventava creatura eterea ma al tempo stesso sensuale. È di Tiziano una delle “veneri” più sensuali della storia dell’arte: si tratta dalla “”, delicata come la Venere del Giorgione ma scandalosamente sfrontata, con uno sguardo che sfida l’occhio dello spettatore.Grande assente nella mostra di Brescia è il “che si trova nella chiesa di San Nazaro e Celso a Brescia. Dopo una lunga negoziazione, alla fine la curia ha rifiutato il permesso di spostare l’opera nel Museo di Santa Giulia in occasione della mostra. Gli spettatori potranno però vedere l’opera nel museo grazie ad una. Per ammirarla dal vivo poi non dovranno fare altro che partecipare ad uno deglinella città di Brescia legati alla mostra.Oltre alle opere di Tiziano, in mostra i dipinti dei maestri bresciani. Nello specifico: il “” di Savoldo, la “” del Moretto, oltre al bellissimo “” di Romanino.Tiziano Vecellio (Pieve di Cavedine, 1488/1490 – Venezia, 1676) è uno dei più grandi artisti del, nonché uno dei pittori più influenti della sua epoca.Trasferitosi a Venezia in giovane età, andò a bottega dal pittore veneziano, dove incontrò il, altro grande artista del XVI secolo. Fu proprio Tiziano infatti a portare a termine la famosa “Venere dormiente” che Giorgione non riuscì a completare per la sua morte prematura.Uno dei dipinti più famosi di Tiziano è proprio la “” (1538) che, a differenza della Venere ritratta da Giorgione, ha gli occhi aperti e sembra sfidare lo spettatore.Tiziano ebbe importanti committenti e mecenati, il più importante dei quali fu, che l’artista ritrasse in una delle sue opere più celebri. Il sovrano era così legato all’artista che lo nominò Conte Palatino e Cavaliere dello Sperone d’Oro, onore mai concesso ad altri artisti prima di allora.Tiziano ha ispirato molti grandi della storia dell’arte, tra cui gli italianie il, lo spagnoloo il fiammingo: “Tiziano e la pittura del cinquecento tra Brescia e Venezia”: Museo di Santa Giulia, Via dei Musei 81/b, Brescia: dal 21 marzo al 1 luglio 2018: non ancora comunicati: € 13 intero, € 10 ridotto