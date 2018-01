Il carnevale dei mesi a Bagnoli del Trigno

Informazioni utili

Calendario delle aperture

Febbraio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, un piccolo borgo del Molise quasi al confine con l’ Abruzzo , il classico martedì grasso lascia il posto a un’antica rappresentazione carnevalesca che affonda le proprie origini nella cultura contadina: il. Tutta la messa in scena, dai carri alle maschere, ci riporta a un passato rurale governato dai ritmi della terra e pur ricollegandosi agli antichi riti propiziatori per il buon raccolto, fa il verso al canto popolare locale “Sanghe de Serinella” in cui si parla di, il re del Carnevale.Il protagonista di questo insolito carnevale è proprio lui, la maschera tradizionale che ci ricorda pulcinella con il suo costume bianco, la cintura con campanaccio e un cappello a cono con la base a forma di corona e strisce colorate tutt’intorno; Francische lu giulliere ha il compito di chiamare a raccolta tutti i mesi dell’anno, fatti rivivere grazie alle scene allestite suie aiGià dalla tarda mattinata il corteo si muove verso la piazza centrale dove nel pomeriggio si assiste alla distruzione delche rappresenta di fatto il Carnevale, un gesto scaramantico per allontanare la mala sorte. Durante tutta la giornata si mangia in compagnia il piatto tipico di Bagnoli, lo– pasta condita con vino rosso – e la, un composto di verdure.Dove: Bagnoli del Trigno ( Isernia : martedì grasso (: maggiori informazioni sul sito di Isernia Turismo