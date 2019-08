La Festa medievale di Bagnoli del Trigno: Frammenti d'Antico

Informazioni utili, date e orari per visitare la festa

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Si svolge tutti gli anni ilqui a Bagnoli del Trigno , nel cuore della provincia di Isernia e rappresenta una delle manifestazioni più sentite sul territorio: parliamo di, unanata per celebrare Santa Caterina, giunta nel 2019 alla XXV edizione.Fin dal pomeriggio si assiste allae verso sera ilcon tutto il suo codazzo di dame e cavalieri giunge aldando così inizio alla festa. Quello che rivive è il ricordo di, di una rivolta e di una promessa d’amore rivendicata.Si narra infatti che in una delle tante sere d’estate dal castello posto sulla rocca, chi le vedeva poteva esprimere un desiderio, certo che si sarebbe avverato.I più propensi a stare con il naso all’insù si sa sono gli innamorati e fu così che un giovane promise il cuore alla sua bella con una serenata suscitando le ire del Duca pronto a rivendicare il(ius primae noctis).Il popolo stanco dei soprusi si rivoltò dando alle fiamme il castello e così ogni anno durante isi rivive questa storia d’amore tra atmosfere irreali,, folclore e il sorriso degli sposini destinati a vivere per sempre contenti e felici…Duca e Duchessa di quest'anno saranno Francesco Arca e Alessandra Piscopo, già Miss Molise 2018.: Frammenti d'Antico: Bagnoli del Trigno (Isernia): 18 agosto 2019.: ingresso libero fino alle ore 22.Dalle ore 22 si richiede, a titolo simbolico, un piccolo contributo che è fruibile negli stand.: rievocazione storica.ore 18 Castello Sanfelice"Passa r Diuca e la corte"Sfilata del corteo storico lungo le strade del paese.Nelle vesti della duchessa: Alessandra PiscopoNei panni del duca: Francesco Arcaore 19 Piazza Umberto IElectio sindaciL'elezione dei due sindaci con il sistema della fava e del fagiolo.ore 20 Rione di S.Caterina"La fescta a Santa Catarina"La Festa nel Borgo: balli, canti, fuochi e fantasie, mercatino delle cose belle e particolari, si mangia e beve in allegriaore 24 Piazza Olmo"Il volo della fata"Discesa della fata, tra luci, musiche e fuochi pirotecnici dal castello sino alla piazza sottostanteore 00:45 Piazza Olmo"Ius primae noctis"Il diritto della prima notte"A fuch r casctill"L’incendio al castello.Spettacoli e concerti durante tutta la serata.Inoltre dal 14 al 25 agosto mostra fotografica rievocativa in Piazza Umberto I.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale : siamo in Molise a una trentina di chilometri da Isernia.Il comune è raggiungibile con l’A14 uscita a Montenero di Bisaccia/Vasto Sud/ San Salvo, e poi SS650 in direzione di Isernia.Per chi arriva da Roma , autostrada A1.