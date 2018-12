La Fiera di Sant'Orso a Donnas

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Calendario delle aperture

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sono circa 500 gli artigiani che ogni anno a gennaio si radunano nel borgo valdostano diper laconosciuta anche come Petite Foire. Millenaria come l’ omonima fiera che si tiene ad Aosta , la precede di circa due settimane – quest’anno si svolge– e può considerarsi un’anticipazione.Nata come fiera per la vendita di attrezzi agricoli che venivano realizzati durante l'inverno, oggi si è affermata come un’enorme vetrina dell'e didella Valle D’Aosta anche se i protagonisti restano loro, gli artigiani che con vera maestria si cimentano in intagli su legno o pietra ollare, bassorilievi e sculture, e ancora pizzi, tessuti e ferro battuto.Lavera e propria si svolge domenica, con l’apertura dei banchi già di prima mattina e visita della giuria per l’assegnazione dei premi (ore 17); durante la giornata sarà possibile partecipare gratuitamente ai laboratori creativi organizzati per i più piccini o visitare laL'éve fei Tsémén. Acqua buona, acqua cattiva negli spazi della Biblioteca comunale.alle 20 si svolge la tradizionale, un tour delle 24 cantine aperte nel vecchio borgo per scoprire antichi sapori e mestieri – dalle 20 alle 23 è prevista anche quella dei più piccoli –, mentrealle 19.30 si svolge laper le vie del borgo in onore degli artigiani.: fiera di Sant’Orso: Donnas (Aosta): dal 18 al 20 gennaio: non disponibili: ingresso libero: fiera: suldella manifestazione: siamo in Valle D’Aosta, quasi al confine con il Piemonte; per raggiungere Donnas si può seguire l’A5 e la statale 26.