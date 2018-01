La Notte della Taranta a Melpignano

Informazioni utili, date e orari per visitare il Festival

Da oltre vent’anni qui a, nelle terre del Salento, arrivano frotte di spettatori pronti a ballare e divertirsi con gli artisti che animano il famoso, tappa finale del celebre festival la. Anche quest’anno dunque ilcome da tradizione il un Maestro Concertatore scelto per l’occasione dovrà reinterpretare i “classici” della tradizione musicale locale con l’aiuto di musicisti – i migliori in grado di rivisitare la tradizione salentina – e eccezionali ospiti anche internazionali. Tra i grandi Maestri Concertatori che hanno reso grande il festival ci sono anche Ludovico Einaudi (2010, 2011) e Carmen Consoli (2016).Dedicato alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alle contaminazioni fortunate con altri generi musicali – rock, jazz, musica sinfonica e molto altro –, la Notte della taranta è un festival itinerante e una rassegna dei gruppi più rappresentativi della pizzica salentina; si svolge nel mese di(per quest’edizione 2018 si parte), coinvolgendo oltre una decina di piazze in tutto il Salento compresa la città di Lecce , e termina con il grande Concertone finale di Melpignano.Segnaliamo che per il Concertone finale sono già in vendita i biglietti per accedere all’area backstage: un’area limitata fronte palco (sagrato Chiesa ex Convento degli Agostiniani) attrezzata con posti a sedere e video wall dove verrà trasmesso lo spettacolo, area ristoro e relax.: Notte della Taranta: tappe nel Salento, a Melpignano il concertone finale (Lecce): tappe singole dal 5 al 23 agosto, concertone finale 25 agosto: non disponibili: ingressi liberi (meglio verificare di volta in volta per le singole date delle diverse città); per il concertone finale a Melpignano, biglietti backstage, 30 euro (acquisto online, presso la sede della Fondazione in Via Dafni 11 a Melpignano o presso i punti vendita autorizzati ).: festival musicale: suldella manifestazione e sulla pagina facebook : siamo a in Puglia a circa una ventina di chilometri a sud di Lecce. I punti di accesso all’area del concertone sono raggiungibili seguendo la statale 16: varco sud, aperto dalle 8.30 fino alle 24; varco nord, aperto dalle 8.30 fino alle 21; varco ovest, aperto dalle 8.30 fino alle 24.Qui trovi tutti gli altri eventi in Puglia