La Battaglia delle Arance a Ivrea

Programma della Battaglia delle Arance

Consigli e sicurezza

Informazioni utili, date e orari della Battaglia delle Arance

Calendario delle aperture

Febbraio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L'evento clou delè la famosissima Battaglia delle Arance: si tratta di una celebrazione ormai conosciuta in tutto il mondo, che non smette di attirare curiosi e turisti, ma che è vissuta come qualcosa di molto serio dalla popolazione locale.Ogni anno, nell'ambito delle celebrazioni del Carnevale (che comincia già nel mese di gennaio), sono tre i giorni consecutivi dedicati alla: dall'ultima domenica di Carnevale al Martedì grasso.Per quest'anno, dunque, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 sono leLa Battaglia delle Arance rievoca la, rappresentato dagli aranceri a piedi, senza protezione, contro la tirannia feudale, simboleggiata dai tiratori sui carri, le cui protezioni richiamano le armature dei cavalieri di un tempo.Una volta si combatteva con le mele, che ricordavano la testa tagliata del barone; si decise poi, per motivi sconosciuti, di passare alle arance. Per l'occasione, ogni anno ormai il Carnevale importa circadi questo splendido frutto dalla Calabria Il rituale del Carnevale di Ivrea è molto lungo e rigoroso, ma entrando nello specifico della Battaglia delle Arance, il programma del(10 febbraio 2018) prevede che si svolgano le Feste degli Aranceri nelle piazze cittadine alle 18, a cui fa seguito alle 21 la presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla loggia esterna del Palazzo Municipale. Successivamente, alle 21:30, iniziano rispettivamente la Marcia del Corteo Storico, la fiaccolata goliardica e la sfilata delle squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora, in onore della Vezzosa Mugnaia.è finalmente il primo giorno della Battaglia delle Arance: la giornata inizia già al mattino (dalle 9 in poi) con le fagiolate, il Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in piazza Castello, la visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo, la Preda in Dora sul Ponte Vecchio e l'inquadramento dei Carri da getto in corso D’Azeglio.Alle 14 inizia la Marcia del Corteo Storico: è qui che le nove squadre a piedi si danno battaglia con i tiratori sulle Pariglie e sui Tiri a quattro, su due percorsi, rispettivamente quello interno (Piazza Ottinetti e Piazza di Città) e quello esterno (Borghetto, Piazza del Rondolino passando da Lungo Dora e Piazza Freguglia).si continua a combattere: dopo la cerimonia delle Zappate (al mattino), alle 14:15 è il momento della Marcia del Corteo Storico a piedi per la visita alle Squadre degli aranceri.In questo caso le nove Squadre a piedi animano la Battaglia delle arance con i tiratori sulle Pariglie e sui Tiri a quattro su un unico percorso:Ppiazza Ottinetti, Piazza di Città, Borghetto, Piazza del Rondolino e piazza Freguglia.alle ore 13 c'è l'inquadramento dei Carri da getto in corso D’Azeglio per verifiche e controlli; alle 14 inizia l'ultima giornata di battaglia fino alle 17:30, quando vengono premiate le Squadre degli aranceri e dei carri da getto in Piazza di Città.Dalle 20 è prevista poi la partenza del Corteo Storico per l’abbruciamento degli Scarli nelle diverse parrocchie.Per ildelle iniziative rimandiamo al nostro articolo sul Carnevale di Ivrea , ma prima di concludere ci sembra doveroso ricordare alcune regole di comportamento per godersi la manifestazione in sicurezza.Per i visitatori è consigliabile non camminare senza indossare il Berretto Frigio: non è infatti solo un elemento tradizionale, ma può fare anche la differenza tra l'essere colpiti o meno dalle arance.A tal proposito, è bene fare seriamente attenzione alle arance,con il braccio qualora fosse necessario.Per evitare inutili rischi, è decisamente meglio evitare di stare con la faccia attaccata alle reti.È importante rispettare una delle regole cardine, ovvero quella digremita. Non solo: è doveroso chiedere sempre agli aranceri il permesso di prendere la frutta dalle cassette.Ovviamente, il buon senso e il rispetto suggeriscono di, che non meritano di esser colpiti e di soffrire ulteriormente per la stupidità degli esseri umani.Allo stesso modo, non si tirano mai le arance né ai cavallanti né ai tiratori senza maschera: attenzione perché levanno poi affrontate, eventualmente, in prima persona.Per concludere, è bene ricordare che è vietato percorrere con i passeggini via Palestro, Piazza di Città, Borghetto e le zone della battaglia.Come, si suggerisce di indossare abiti e scarpe comode, ma soprattutto lavabili!Per qualsiasi altro consiglio e chiarimento, i volontari sono a disposizione del pubblico. Ivrea (Torino).11-12-13 febbraio 2018.la Marcia del Corteo Storico inizia alle 14 la domenica e il martedì; mentre il lunedì alle 14:15.Per il programma rimandiamo al testo qui sopra.Scopri tutti i Carnevali del Piemonte