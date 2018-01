Il Carnevale di San Giovanni Valdarno

Informazioni, date e orari del Carnevale

Calendario delle aperture

Gennaio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tra le dolci colline della campagna toscana, in provincia di Arezzo , il paese diospita ogni anno un intenso ciclo di eventi in occasione delNel 2018 si comincia domenica 14 gennaio con gli “”, un’antica tradizione celebrata nelle cinque domeniche precedenti il martedì grasso.La festa ha un': celebra infatti l'uffizio dei defunti, mediante offerte all'oratorio di Santa Maria delle Grazie. Già nell'antichità, le compagnie di suffragio raggiungevano l'oratorio per ricordare i propri cari. Nel tempo la ricorrenza si è trasformata in una festa; tutt'ora gli uffizi si svolgono nei Saloni della Basilica, dove vengono consumatia base di ricette del territorio e soprattutto del tipico Stufato alla Sangiovannese.Prima dei pranzi, la sfilata con i paggetti in costume allieta i commensali, in ricordo della processione che si svolgeva quando erano consegnate le offerte.Così, ogni domenica dopo la messa delle ore 11, comincia la, accompagnata dal Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno e dai bambini in maschera, seguita dallo spettacolo degli Sbandieratori dei Borghi e dei Sestrieri Fiorentini.Alle 13 è il momento del pranzo nei: per prenotare il pranzo è necessario rivolgersi ai Camarlenghi oppure alla Parrocchia di San Lorenzo e San Giovanni Battista.Ricordiamo che, come sempre, l’di domenica 21 gennaio 2018 è preceduto dalla tradizionale; per l'occasione i cittadini portano in Piazza Masaccio i loro animali domestici e da cortile per ricevere la benedizione dal parroco della Basilica.Il corteo parte alle 10:15 da Viale Diaz alla volta di Piazza Masaccio, dove alle 10:45 si svolge il rito.Ilpiù classico, quello con le sfilate in maschera, si svolge: tornano infatti anche quest'anno i corsi mascherati con i carri, le maschere e ovviamente un po' di sana follia. Durante il Carnevale, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare al concorso per la “Maschera più bella”.Il Carnevale 2018 termina il Mercoledì delle Ceneri (quest'anno il 14 febbraio) con lanel quartiere Oltrarno. Ricordiamo infine che domenica 18 febbraio si svolgerà la IX edizione del "".San Giovanni Valdarno (Arezzo).14-21-28 gennaio e 4-11-13-14-18 febbraio 2018.- 14 gennaio 2018: Uffizio di S. Antonio;- 21 gennaio 2018: Uffizio di S. Lucia (+ Mercatino dell'Antiquariato e dell'Arte del Creare nel centro storico);- 28 gennaio 2018: Uffizio dell'Industria;- 4 febbraio 2018: Uffizio del Vicariato;- 11 febbraio 2018: Uffizio delle Donne.- Corso mascherato il 4-11-13 febbraio 2018.- Festa della Salacca il 14 febbraio 2018.- Palio dello Stufato il 18 febbraio 2018.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Scopri tutti i Carnevali della Toscana