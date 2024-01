Il Carnevale di Valderice

Informazioni, date e orari per partecipare al Carnevale

Calendario delle aperture

Nel paese di, località collinare con una splendida veduta sul mare in provincia di, uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno è quello del coloratissimo, che richiama visitatori da tutta la provincia.Ilquest'anno si svolge. Per l'occasione il centro del paese si anima soprattutto nel giorno della, che si svolge lungo la via principale di Valderice: è questo il momento per ammirare i, veri e propri capolavori frutto della fantasia e dell'abilità dai bravissimi artisti locali, realizzati in polistirolo e cartapesta.Una volta ultimati e messi in strada, i carri diventano il fulcro del divertimento, mentre tante altre attività di contorno – come la musica, i balli e ladi prodotti tipici in Piazza Cristo Re – animano la festa.Nello specchietto riepilogativo qui sotto riportiamo ilcompelto degli appuntamenti.Carnevale di ValdericeValderice (Trapani).dall'8 all'11 febbraio 2024.ingresso libero.Giovedì 8 febbraioOre 19 Apertura manifestazione con la "Sagra del Cous Cous ca carne di porcu" e degustazione prodotti trapanesi.Ore 19:30 Musica con i Clan Zero.Ore 21:30 Inziio show musicale con Vince DJ e voice Jhonny JXJOre 22:30 Circus Party con DJ e vocalist.Venerdì 9 febbraioOre 19 Degustazione prodotti tipici trapanesi.Ore 19:45 Esibizione delle scuole di ballo della provincia di Trapani.Ore 23 Grande spettacolo musicale a cura di Radio Time '90.Sabato 10 febbraioOer 16:30 XVII edizione della Mascherina d'Argento con animazione e set fotografico per i bambini.Ore 19 Degustazione prodotti tipici trapanesi.Ore 21:30 Presentazione evento con Vince DJ e voice Ivan Di Pietra.Ore 22:30 Grande spettacolo con "Follia 2000".Domenica 11 febbraioOre 16:30 Sfilata dei carri alelgorici con i gruppoi di ballo e la partecipazione delle street band. Partenza da Piazza Pertini fino a Piazza Cristo Re.Ore 19 Degustazione prodotti tipici trapanesi.Ore 21 Esibizione dei gruppi di ballo dei carri allegorici in Piazza Cristo Re.Ore 22 Spettacolo finale con Sicilia Cabaret "Mago Plip".Ore 23 Ringraziamenti finali.Tutte le serate si svolgono in Piazza Cristo Re.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Carnevale di Valderice.dall’aeroporto internazionale “Falcone e Borsellino” di Palermo, percorrere in auto l’Autostrada A29 Palermo – Mazara del Vallo, uscire a Castellammare del Golfo e continuare lungo la SS 113 fino a Valderice.L'aeroporto Trapani-Birgi è comunque il più vicino.La stazione di Trapani è collegata a Valderice da autobus a frequenza regolare.