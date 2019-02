Il Carnevale Carsico a Opicina di Trieste

Informazioni, date e orari per partecipare al Carnevale

Il Kraški Pust è quell’effervescente avvenimento folcloristico che coincide con ildi Opicina , ridente frazione di Trieste che guarda timidamente l’Altopiano Carsico adombrante l’abitato.Nel borgo di quasi 8.000 anime non si aspetta altro che un pretesto per divertirsi: il Carnevale corrisponde all’occasione giusta che più giusta non potrebbe essere per scaldare gli ultimi freddi di febbraio.Nel 2019 la manifestazione festeggia il suo 52° compleanno, e si preannuncia dunque un genetliaco coi fiocchi a ritmo die goliardici specchi dei tempi. Cosa significa tutto ciò? A questo proposito si sono già pronunciate le edizioni precedenti, dove si è assistito a un lungoe spettacoli dove se ne sono viste davvero di tutti i colori, riproduzioni in diversi materiali nelle quali hanno campeggiato scene satiriche evinte dai trend di forte attualità.C’è dunque da aspettarsi di tutto da una kermesse nella quale fanno capolino grandiosie rappresentazioni pronte a darsi battaglia nell’ardua sfida dei carri, da cui si evincerà nella giornata conclusiva la miglior allegoria in cartapesta, legno e tal altre composizioni, premiata insieme alla 2° e 3° classificata neldel circolo Tabor.Il corso vitale dell’appuntamento è stato un crescendo di adesioni e nel 2019 sono attesi molti partecipanti sia per quanto concerne le singole maschere, sia per ciò che attiene i folti gruppi dai più bizzarri e variopinti costumi carnevaleschi.A inaugurare come di consueto il Carnevale carsico ci sarà l’arrivo con il riscò die della. Spettacoli collaterali e musica a volontà con bande e cori che spanderanno buonumore in tutto il borgo.Carnevale carsicoOpicina di Trieste (provincia di Trieste).dal 28 febbraio al 2 marzo 2019.giovedì 28 febbraio ore 17:30: arrivo del re e della regina;venerdì 1 marzo ore 19: defilé delle maschere a tema "I mestieri". Concerto del gruppo Hec;sabato 2 marzo: sfilata carnevalesca per le vie di Opicina.Maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.ingresso libero.Comitato del Carnevale carsico tel. 040/214407in auto o in treno si arriva facendo tappa a Trieste, dove bisogna parcheggiare la vettura per poi salire sul tram 2 che da Piazza Oberdan conduce in paese; sono disponibili in alternativa i bus 4, 39, 39/ e 42; l’aeroporto di riferimento è il Ronchi dei Legionari di Trieste.