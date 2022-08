La Festa del Redentore a Nuoro

Informazioni utili, date e orari della Festa del Redentore

Lache si tiene aogni anno nei giorni attorno all’rappresenta per tutta laun appuntamento imperdibile.L'evento ha una forte valenza turistica e religiosa e celebra il profondo legame tra la città e la sua montagna, il; proprio qui infatti venne collocata all’inizio del Novecento la statua del Redentore – 18 quintali per 7 metri d’altezza – dando vita alla prima edizione della festa.Negli anni la ricorrenza si è arricchita di eventi legati al folclore rendendo necessario separare le celebrazioni religiose della processione e della Santa Messa da quelle più folcloristiche attraversoben distinte.Gli appuntamenti di questa 122° edizione, che si sviluppa il, sono numerosi.Oltre alla manifestazione religiosa, infatti, viene riproposto lo spettacolo del folklore con la sfilata dei costumi, delle amazzoni e dei cavalieri e il fascino delle maschere tradizionali. È qui che volti di donne incorniciati da stoffe pregiate e abiti impreziositi da gioielli raffinati, accanto a volti di uomini abili e valorosi, percorrono a piedi e a cavallo un corteo senza tempo.Gli eventi clou come la maestosa, lae ilsi tengono da tradizione l’ultima domenica di agosto (quest'anno 28 agosto); si tratta di uno spettacolo gratuito di suoni e colori da vedere comodamente seduti tra gli spalti delle tribune (fino a esaurimento posti).Il– un percorso che si snoda per ben tredici stazioni – e lasi tengono invece il 29 agosto e rappresentano l’atto di devozione dei nuoresi verso il Redentore; la sua statua, posta sulla vetta più alta della città, protegge i nuoresi e illumina come un faro il cammino di fede del popolo sardo.Di seguito riportiamo il programma completo della manifestazione.: Festa del Redentore: Nuoro.: dal 27 al 29 agosto 2022.: ingresso libero.: manifestazione religiosa e folclorica.Sabato 27 agostoore 19 Sfilata maschere tradizionali della Sardegna.Percorso: Piazza Sardegna, via Lamarmora, Corso Garibaldi, Piazza Mazzini, Piazza Vittorio Emanuele | A seguire balli in piazza.Domenica 28 agostoore 10 Sfilata dei Costumi Tradizionali della SardegnaPercorso: Viale del Lavoro, Via Lamarmora, Corso Garibaldi, Piazza Mazzini, Via Mons. Bua, Piazza S. Maria della Neve;ore 12 Sfilata dei Cavalieri in Costume Tradizionale provenienti da tutta la SardegnaPercorso: Piazza Sardegna, Via Lamarmora, Corso Garibaldi, Piazza Mazzini, Piazza San Giovanni;ore 19 Festival Regionale del Folklore presso Stadio Frogheri, Quadrivio.Lunedì 29 agostoore 6 Pellegrinaggio religioso dalla Cattedrale al Monte Ortobeneore 11 Messa Solenne cantata dai Cori Nuoresi – Parco Monte Ortobeneore 12 Processione lungo l’anello del Parco Monte Ortobene.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: siamo nella provincia centro -orientale dell’isola.L’aeroporto più vicino è quello di Olbia (100 km da Nuoro).Daè sufficiente seguire la SS131.