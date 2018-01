L'Epifania del Tallero a Gemona del Friuli

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

In occasione dell'Epifania a Gemona del Friuli si svolge la celebre Epifania del Tallero, una rievocazione storica in costume con tanto di dame, conti, armigeri, cavalieri e gente del popolo seguita da una messa solenne. Il 6 gennaio, alle 9, allo squillo delle trombe, il corteo parte alla volta di Piazza del Municipio per incontrare il Capitano del Popolo e consegnare il tallero d'argento; da qui il corteo prende l'avvio da palazzo Boton, e procedendo lungo via Bini, arriva al Duomo di Santa Maria Assunta dove si celebra la Messa del Tallero. Durante la celebrazione il sindaco che rappresenta il potere temporale offre il tallero all'Arciprete che incarna il potere spirituale della città. La consegna del tallero, il corteo storico e tutta l'animazione medievale prevista durante la rievocazione creano un'atmosfera unica per questa tradizione secolare. Al termine della Santa Messa, sulla piazza del Duomo fino alle 13 si svolgono spettacoli con artisti di tutto il Triveneto. Gemona del Friuli si trova in Friuli Venezia Giulia, a circa una trentina di chilometri a nord di Udine; per raggiungere il comune prendere l'A23.