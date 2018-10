La Festa del Formaggio a Gemona del Friuli

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

il centro storico di Gemona del Friuli , in provincia di Udine , ospita una manifestazione che punta a valorizzare la produzione lattiero-casearia di questa parte del Friuli-Venezia Giulia Organizzato dal comune,propone una mostra regionale del bovino da latte e il concorso regionale dei formaggi a latte crudo, dove a gareggiare si ritrovano giovani allevatori e latterie.Tra le latterie presenti a Gemona ci sarà anche una delle pochissimedel Friuli, investita delper via del modello di produzione e del rigido disciplinare che garantisce la qualità del formaggio prodotto.Negli stand della mostra mercato si assaggiano lema anche gustose produzioni italiane e internazionali, dalle Marche alla Puglia , dalla Carinzia alla Slovenia Sono previstiper gli studenti degli istituti agrari, degustazioni a cura degli istituti alberghieri, intrattenimenti musicali e animazioni per bambini, oltre alla premiazione del concorso “Raccontate il vostro formaggio del cuore”, istituito con lo scopo far conoscere diversità e qualità dei formaggi a latte crudo prodotti sia in Italia che nelle vicine Austria e Slovenia.: Gemona, formaggio… e dintorni: Gemona (Udine): 9-10-11 novembre 2018.: non disponbili. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione.mostra mercato.ingresso gratuito.: siamo a circa una trentina di chilometri a nord di Udine e da qui per raggiungere Gemona è sufficiente seguire l’A23.