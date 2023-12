I mercatini di Natale ad Arcidosso

Informazioni, date e orari del Natale ad Arcidosso

Calendario delle aperture

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Non una sola manifestazione ma un fitto palinsesto che culla i sogni invernali di coloro ormai saldamente sintonizzati sulla magia dell’Avvento:è il calendario festoso che divampa con il suo calore ad, ridente paese della provincia dia ridosso dell’imponente Monte Amiata, in Toscana.All’ombra del gigante, il borgo si veste di luminarie dalper la VI edizione dell'evento, che si illumina come sempre il giorno della Festa Patronale di San Niccolò. Quest'anno, ma un ricco programma di eventi che si svolge tra la struttura polivalente “Nido di fate”, il castello Aldobrandesco, la biblioteca, il Teatro degli Unanimi e alcune attività ristorative del centro storico.Il cuore della manifestazione è la pista di pattinaggio sul ghiaccio ospitata al Nido di Fate. La pista fa da contorno anche ad apericene, DJ set e spettacoli di musica dal vivo. Non mancano momenti di degustazione con loe lae iniziative per bambini come i laboratori creativi.C'è spazio anche per iper adulti, come la briscolata di Natale (13, 14 e 21 dicembre al Nido di fate), la panfortata il 27 dicembre e il Mercante in fiera il 28, entrambe al Castello.Per i, invece, il 6 dicembre si comincia con lo spettacolo di giocoleria sul ghiaccio, poi l’8 dicembre il laboratorio per scrivere la letterina a Babbo Natale, il 16 dicembre in Biblioteca l’incontro con il Club del Libro Junior, il 29 dicembre al Nido di Fate il laboratorio per decorare la calza della Befana.Il Teatro degli Unanimi ospita domenica 17 dicembre il concerto di Natale con la Corale G. Verdi, mentre sabato 23 dicembre il Canto di Natale “A Christmas Carol” di Giacomo Moscato e giovedì 4 gennaio lo spettacolo “Famo a capicci” di Fabio Morganti.Al Teatro degli Unanimi e al Nido di Fate sono in agenda anche le esibizioni della Scuola di Musica della locale Street Band, mentre il Castello Aldobrandesco ospita il suggestivo cenone di fine anno (prenotazione al tel. 3667472616, anche whatsapp).Come sempre, tutto il centro storico di Arcidosso e i principali monumenti saranno impreziositi conche renderanno incantevole l’atmosfera natalizia nel borgo.Segnaliamo infine che durante tutta la manifestazione la Pro Loco di Arcidosso allestirà un puntoNatale di Lucecentro storico di Arcidosso (Grosseto).dal 6 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.prendere l’Autostrada del Sole A1 fino all’uscita Firenze/Certosa, immettersi sul raccordo autostradale Firenze – Siena, imboccare la superstrada in direzione Grosseto fino a Paganico, infine seguire per Arcidosso.La stazione ferroviaria più vicina è quella di Civitella – Paganico, dalla quale si prosegue fino al paese a bordo degli autobus Rama.L’aeroporto di Firenze è quello più vicino, dista infatti solo 169 km dalla località.