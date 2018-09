La Festa del Vino Novello al Castello di Conversano

Informazioni, date e orari per partecipare alla manifestazione

Dal 16 al 18 novembre,in Puglia , diventa la Capitale dell’enogastronomia pugliese, un titolo che per tre giorni resta assolutamente inopinabile. Il tacco d’Italia, la Puglia, vede nella cittadina ad appena 30 km da Bari una solida rampolla del gusto, cassa di risonanza di una cultura che trova enfasi nella sentenza dei palati del sud, abituati alla genuinità dei prodotti di cui la regione è foriera da sempre.Nel 2018 ricorre la decima edizione di, una manifestazione la cui alchimia diviene magia per mezzo della concatenazione di tre elementi imprescindibili, vale a dire gastronomia, vino e musica sotto il vessillo organizzativo della, che apre le porte del centro storico a neofiti degustatori, esperti assaggiatori e semplici amanti della buona tavola abbinata al sano bere. Numeri importanti caratterizzano l’evento: 50 espositori, 30 cantine, 30 spettacoli itineranti, concerti e uno staff composto da ben 100 volontari rappresentano il grande spettacolo della tradizione. A tesserlo i forniti(si trovano in Corso Umberto I, in Piazza Luigi Sturzo e a Villa Garibaldi),(in quest’edizione è il turno della bande del gruppo musicale pop folk) e naturalmente coacervi diove compaiono le migliori filiere del gusto.La kermesse ha una storia che rievoca la tradizione dellae la secolare, con l’obiettivo lampante di incrementare sensibilmente una valorizzazione del territorio costantemente promossa rendendo accessibile il patrimonio culturale di Conversano, il tesoretto museale, masserie, edifici e zone storiche del paese. Previste aperture straordinarie e visite guidate per il, la, la Chiesa dele ilcon annessa laTanti i dibattiti pubblici e le conferenze a tema culinario, e per chi preferisce uno svago davvero a tutto tondo in compagnia dei propri bambini ecco il “”, parterre a cielo aperto di clown, artisti di strada e musici presso l’Anfiteatro Belvedere. Novello sotto il Castello è patrocinato dacon la compartecipazione di diversi sponsor e partner locali.Novello sotto il Castello 2018Centro storico di Conversano (BA)16-17-18 novembre 2018dalle ore 10.30 alle ore 20.00 circaingresso gratuitofiera gastronomicaconsultabile nella pagina palinsesto del sito ufficiale; per informazioni contattare l’ass. Compagnia del Trullo tel. 366/2976272 o mail info@lacompagniadeltrullo.com In auto da Bari, percorrere la SS 16 fino all’uscita Cozze/Conversano e raggiungere l’area parcheggio Zona Annonaria Verde; bus navetta Linea Verde diretta alle zone evento fino a Largo San Rocco; i treni in partenza da Bari, Taranto e Brindisi fermano alla stazione di Conversano; i pullman delle Ferrovie Sud-Est fanno capolinea a Largo Ciaia; gli aeroporti di riferimento sono quelli di Brindisi e Bari.