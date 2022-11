La Festa del Bigonzone a Monterubiaglio di Castel Viscardo

Informazioni utili, date e orari della festa

Il bigonzone è un grosso tino, ermeticamente chiuso, in cui dopo la pigiatura l’uva fermenta per un mesetto. Alla, quest’anno in programmanel borgo di, frazione di(provincia di Terni), è già pronto e si spilla per una grande degustazione collettiva, in piazza, del vino novello.La Festa del Bigonzone è un modo per salutare, con la fine della vendemmia, gli ultimi tepori di quella che siamo abituati a chiamare. Ci si trova in Piazza dello Statuto, dove in tarda mattinata i banchetti cominciano a far capolino per i vicoli del centro storico con il vino, proponendo prodotti etipica del territorio.Alle 12 aprono infatti gli stand gastoronomici (meglio prenotarsi per essere sicuri di trovare posto) che propongono polenta e bujone, fagioli, lasagne, pollo arrosto con patate e zuppa inglese, accompagnato dal vino che sgorga dal bigonzone.Dopo pranzo la Festa del Bigonzone prosegue i prodotti tipici del territorio, la visita alla cantina Le Terrazze Spazzavento e il Frantoio Cecci, il tutto accompagnato dalla musica degli “Organicanto” e dei “Punto d’Incontro”: Festa del Bigonzone: Piazza dello Statuto, Monterubiaglio, frazione di Castel Viscardo (Terni).: 13 novembre 2022.: ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.: dalle ore 12.Maggiori informaizoni sul sito del Turismo di Monterubiaglio o sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo in Umbria, prossimi al confine con il, a 15 km dal casello autostradale di Orvieto, sulla A1 Milano-Roma.Trasporto pubblico (lunedì-sabato): linea E651 Busitalia dalla stazione FS Orvieto.