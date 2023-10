La Sagra del Ficodindia a Santa Margherita di Belice

Informazioni utili, date e orari del Ficodindia Fest

Conosciuta come la città de Il Gattopardo,accoglie i visitatori nel fine settimana delcon i profumi e i sapori del fico d’India, un frutto tipico che arriva dalle lontane terre messicane ma che trova qui lungo iluno dei suoi habitat naturali.Iltorna con la tradizionale sagra di due giorni dedicata alla gastronomia di questo angolo dia cavallo tra le province di. È un viaggio tra arte, tradizione e folklore con laboratori del gusto, eventi, spettacoli, concerti, degustazioni, mostre e naturalmente visite guidate nei luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tra le ville e i giardini del Palazzo Filangeri di Cutò che custodisce al suo interno il Museo del Gattopardo.Gliallestiti nel centro storico offrono questa prelibatezza del Belìce in molti modi, nelle marmellate, torte, gelati e perfino nei liquori e nin abbinamento ai prodotti tipici locali come il famosodella valle del Belìce.Durante la XXII edizione del Ficodindia Fest sono previsteanche alle coltivazioni diche punteggiano il territorio. Tre le cultivar principali: la gialla detta Sulfarina, la rossa Sanguigna, la bianca Muscaredda.

Nome: Ficodindia Fest

Dove: Santa Margherita di Belìce (Agrigento).

Date: 14-15 ottobre 2023.

Biglietto: ingresso libero.

Tipologia: sagra gastronomica.

Orari e programma: maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della sagra.



Come arrivare: siamo nella provincia di Agrigento; Santa Margherita di Belice è attraversata dalla SS188b che collega Sciacca con Portella Misilbesi.

