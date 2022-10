I mercatini di Natale a Martigny in Svizzera

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

La deliziosa cittadina svizzera di, nel cuore del, sulla strada che porta dritto al Sempione e al Gran San Bernardo, come ogni anno a dicembre accoglie i visitatori con un suggestivo mercatino di Natale, il, che si svolge nella Place CentraleAnche quest’anno l'edizione del mercato si caratterizza per la scelta deglipresenti negli stand e le tante proposte di intrattenimento. Il mercatino organizzato e sostenuto dagli abitanti della cittadina sceglie ogni anno di valorizzare gli artigiani che espongono prodotti diversi tra loro proprio per garantire un’offerta artigianale molto varia.I prodotti in vendita sono in linea con la festività natalizia e spesso aper aiutare e sostenere l’artigianato locale. Nei simpatici e suggestivi chalet in legno non manca certo lache fa bella mostra di sé con prelibatezze e prodotti tipici.Visto che siamo ina sud-est di, la vicinanza alle stazioni sciistiche (tra cui quella celebre di), rende Martigny un’ottima meta per una vacanza natalizia.Le Hameau - Village de NoëlPlace Centrale, Martigny (Svizzera).dal 9 al 23 dicembre 2022.9 dicembre ore 14-22;10 dicembre ore 11-22;11 dicembre ore 11-18:30;12-13 dicembre chiuso;14 dicembre ore 14-20:30;15 dicembre ore 14-20:30:16 dicembre ore 14-22;17 dicembre ore 11-22;18 dicembre ore 11-18:30;19 dicembre ore 14-20:30;20 dicembre ore 14-20:30;21 dicembre ore 14-20:30;22 dicembre ore 14-22;23 dicembre ore 11-22.ingresso libero.mercatino natalizio.maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.