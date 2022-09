La Sagra del Ciapinabò a Carignano

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

, comune della città metropolitana di, gira tutto intorno al- o ciapinabò, per dirlo alla maniera locale - ingrediente fondamentale della classica bagna caöda. Qui in Piemonte però meglio pronunciarlo in dialetto, soprattutto nei giorni della, che nel fine settimana delfesteggia la sua 29° edizione.Prima della pandemia la sagra registrava oltreconsumato: entrato a far parte del “paniere” dei prodotti tipici della Provincia di Torino, si trova ormai sui mercati di tutto la regione ed è oggetto di studio per le proprietà organolettiche, le possibilità di utilizzo e la produzione di bioetanolo.La festa torna dopo due anni di sosta obbligata con tre giorni intensi che diventano l’occasione per parlare e ragionare attorno a questo tubero, un confronto gastronomico tra neofiti e artigiani, contadini e cultura accademica.gastronomici ma soprattutto il ciapinabò da gustare negli stand gastronomici nella classica ricetta della, ormai bene immateriale tutelato come patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, o in ricette più sperimentali come i(infarinati e fritti) o nelcon ciapinabò caramellati, un tipico budino di amaretti.Segnaliamo infine che durante la sagra è in programma anche lain Piazza Savoia e ladalla Quadronda a C.C. Battisti.: Sagra regionale del Ciapinabò: Carignano (Torino).: dal 7 al 9 ottobre 2022.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook della sagra.: siamo a circa 20 km da Torino; per raggiungere Carignano seguire l’A26 Torino-Savona con uscita Villanova d’Asti, proseguire per Poirino - Carmagnola – Carignano.