La Sagra delle Castagne a Rocca di Papa

Ormai arrivata alla 38esima edizione, la Rocca di Papa è un appuntamento fisso nella stagione autunnale della cittadina del Lazio : per il 2017, il week-end di riferimento sarà quello compresoCome ogni anno, nelle vie del centro storico saranno presenti diversigrazie a cui i visitatori avranno l'opportunità di assaporare molteplicie, naturalmente, delizie a base di castagne. Nelle serate di festa è previsto un accompagnamento musicale.Organizzato dalla Pro Loco, l'evento proporrà anche undedicato ai prodotti di artigianato.L'inizio dellaè in programma per il pomeriggio di venerdì 13: in serata saranno aperti gli stand gastronomici. Il giorno successivo andrà in scena l'inaugurazione ufficiale della sagra.La sagra è un appuntamento di spicco, sia dal punto di vista gastronomico che dal punto di vista folkloristico, nel panorama autunnale delle manifestazioni organizzate ai: la protagonista indiscussa è la, vale a dire la caratteristica castagna che cresce sugli alberi della zona, che è più dolce e leggermente più piccola rispetto alle castagne classiche e che viene gustata cotta alla brace.Da quasi 40 anni, insomma, la tradizione dei sapori tra i vicoli del centro si trasmette di generazione in generazione, anche grazie alle celebridel posto.Scopri le altre Sagre delle Castagne in Italia Cosa: la Sagra delle Castagne.Dove: A Rocca di Papa, in provincia di Roma Quando: Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018.Orari: Venerdì 13, dalle sei del pomeriggio fino a sera; sabato 14 e domenica 14, da mezzogiorno a sera.: per giungere alla Sagra delle Castagne di Rocca di Papa si può usare la linea Roma Anagnina - Grottaferrata - Rocca di Papa degli autobus CoTraL o in alternativa la linea Roma Anagnina - Castel Gandolfo - Via dei Laghi - Rocca di Papa. Da Roma la distanza è di circa 20 chilometri.