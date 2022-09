La Sagra della Mela e dell'Uva a Villa di Tirano

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

, a pochi km dain, si celebrano solitamente in ottobre due dei prodotti principali dell’agricoltura locale con la, che conserva anche la più antica dicitura "Sagra d'autunno".Si tratta di un’occasione unica per scoprire le specialità e le attività legate a questo territorio grazie alleorganizzate dalla Pro Loco con il bus navetta, il trenino, le carrozze a cavallo, ma anche a piedi e in bicicletta.Dopo l'emergenza sanitaria degli scorsi anni, ritroviamo finalmente lanel fine settimana delper un'attesissima 32° edizione nella quale torneremo a scoprire come preparare i pizzoccheri oppure a curiosare tra i prodotti artigianali e agricoli esposti nei mercatini.Con le specialità gastronomiche tornano anche i momenti ludici e ricreativi, i convegni, le conferenze e l'immancabile concorsoche rende omaggio alla varietà che si fregia dal marchio europeo IGP nelle varianti red delicious, croccanti e aromatiche, golden delicious, più dolci e la mela estiva gala, molto succosa.: Sagra della Mela e dell’Uva: Villa di Tirano (Sondrio): dal 7 al 9 ottobre 2022.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook della Pro Loco.: siamo in Lombardia, a una ventina di chilometri da Sondrio a cui Villa di Tirano è collegata dalla SS38 dello Stelvio.Durante i giorni della sagra è garantito un servizio di bus-navetta dalla stazione di Tirano alla sagra (ore 11) e ritorno (ore 16:45).