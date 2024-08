La Festa della Crescia a Le Cozze di Monte San Vito

Informazioni, date e orari della Festa della Crescia

, nell’entroterra marchigiano in provincia di, ogni settembre si torna a celebrare una delle specialità della cucina marchigiana; la, in programmanella, giunge quest'anno alla XXVII edizione.La protagonista principale, una specie di focaccia diffusa tra, viene servita in due varianti di cottura:oppure alla, da gustare insieme aio come accompagnamento dei tanti piatti tipici della regione.Con molta probabilità questa focaccia ha origini simili alla piadina romagnola e prevede varianti diverse a seconda delle zone del marchigiano in cui la si gusta; qui in provincia di Ancona si prepara con la stessa pasta del pane e si mangia solitamente con le erbe di campo.Come semore la sagra inizia il venerdì e termina la domenica conin cui degustare oltre alla tradizionale crescia al forno e in graticola farcita con prosciutto, erbe, salsiccia, melanzane o nella versione dolce con la nutella, anche gnocchi alla papera, maccheroncini al fumé, il tutto accompagnato da buon vino locale e anche da birra artigianale. Ogni sera non mancano le esibizioni di gruppi musicali dal vivo.: Festa della Crescia: Frazione Le Cozze, Monte San Vito (Ancona): dal 13 al 15 settembre 2024.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.venerdì e sabato apertura festa dalle ore 18 (stand gastronomici dalle 19);domenica apertura festa dalle ore 16 (stand gastronomici dalle 18).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito degli organizzatori o sulla pagina Facebook del Comune.: Le Cozze di Monte San Vito si trova a circa 25 km da Ancona.Il comune è raggiungibile seguendo l’A14 con uscita Ancona Nord – Montemarciano o la SS76 con uscite Chiaravalle – Monsano.