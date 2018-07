La Sagra del fagiolo Igp a Sarconi

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Ladi Sarconi , piccolo comune della Val D’Agri all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, è tutta dedicata a questa eccellenza lucana.la manifestazione, ormai giunta alla sua, propone ai visitatori un vero e propriotra i caratteristici vicoli del paese.Una due giorni diconallestiti in diversi punti del centro storico, in collaborazione con alcuni dei più rinomati ristoranti della zona, che propongono ricette locali capaci di abbinare i fagioli nei modi più gustosi, con leo con le patate, con i, le, l’insalata e o il riso; e ancora nella, con i, insieme alla cicoria o alIl comune denominatore è sempre lui, il fagiolo, per l’esattezza quello di Sarconi, protetto da un disciplinare di produzione ferreo che ne garantisce la qualità. E così si impara che in generale la preparazione del terreno tra aprile e maggio è realizzata su piccole aree scendendo tra 30 e 50 cm; che la semina, dalla terza decade di maggio fino a metà giugno, avviene solo con semi selezionati, manualmente o con seminatrice meccanica e che i fagioli Sarconi Igp possono essere commercializzati solo in cassette di legno, a cui viene apposto il logo e le diciture previste dal disciplinare di produzione…insomma, diffidate delle imitazioni!: Sagra del fagiolo Igp: Sarconi (Potenza).: 18-19 agosto 2018.: dalle 20.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione o sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo a circa una settantina di chilometri a sud di Potenza , in Basilicata . Sarconi è raggiungibile da Salerno con l’A3, uscita Atena Lucana, si prosegue sulla statale 598 direzione Val d’Agri, uscita Grumento Nova; da Potenza, E 847 (Basentana) direzione Salerno con uscita Tito – Brienza, proseguire direzione Brienza e poi sulla statale 598.