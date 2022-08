La Sagra del Fagiolo a Sutri

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Nella campagna viterbese si festeggia la “regina”, una qualità pregiata di fagiolo prodotta nel territorio di. La, in programma il, si celebra con contorno di musica dal vivo, spettacoli e band locali. Al centro dell’attenzione sempre lei, da assaggiare condita con un filo d'olio della Tuscia viterbese Dop, accompagnata da cotiche, salsicce, gnocchetti o insalata servita nelle tradizionali ciotole di terracotta.Semplice, il fagiolo di Sutri appartiene alla famiglia dei borlotti ma è più grande della norma; ha un colore bianco crema ma con screziature rosse e una buccia che diventa tenerissima dopo la cottura (circa 15 minuti).Raccolto rigorosamente a mano tra luglio e ottobre – i contadini lo seminano tra aprile e giugno – si utilizza sia fresco che secco. Pare che il suo più grande estimatore sia stato Carlo Magno, re dei Franchi, che dopo essere stato colpito da un attacco di gotta, guarì proprio grazie alla “regina”, anche se la diffusione di questo legume si ebbe a partire dagli inizi del Novecento quando fece la sua comparsa nei mercati diIl fagiolo di Sutri è un prodotto ariconosciuto come tipico del Lazio; deve la sua bontà proprio alle condizioni ambientali in cui cresce: acidità dei terreni con poco calcare attivo, elevata umidità dell’aria e temperature basse.: Sagra del Fagiolo: Sutri (Viterbo).: 30-31 agosto e 1 settembre 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sulla pagina Facebook delkla Pro Loco.: Sutri si trova a una trentina di chilometri da Viterbo a cui è collegata dalla SP1.