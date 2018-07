La Sagra della Pecora al cotturo a Rocca Pia

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

, un piccolo comune della provincia dell' Aquila , da ben ventiquattro anni ilè tutto dedicato a un piatto antico, tipico della tradizione abruzzese, protagonista indiscusso dellaLa pecora alla callara, così come viene chiamata nel teramano o pecora alla cottora, nell’aquilano, è una ricetta diffusa soprattutto tra la gente di montagna, in particolare nellae nella zona dei. La sua origine risale quasi certamente ai riti della transumanza quando i pastori, in cammino dall’ Abruzzo al tavoliere delle Puglie, si nutrivano con le pecore morte di fatica, ma anche azzoppate o ferite lungo il percorso.Si accendeva un fuoco con la legna e si cuoceva la, chiamati appunto cotturo o callara. Altre fonti riconducono questa ricetta all’omaggio dei padroni delle pecore ai pastori di ritorno a casa. Quale sia la verità, ancora oggi si celebra questo piatto della tradizione cucinato con tante varianti differenti da paese a paese.Ilquindi, da mezzogiorno fino a mezzanotte, nella storica piazza di San Giuseppe si svolge la Sagra della pecora al cotturo, evento clou dell’che si apre sabato 12 per concludersi il 25 agosto trae tantoQuesta manifestazione richiama ogni anno centinaia di visitatori in questo borgo di poco meno di 200 anime della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia e del Parco Nazionale della Majella.: Sagra della pecora al cotturo: Rocca Pia (L’Aquila): 14 agosto: dalle 12 alle 24: ingresso gratuito: sagra gastronomica: suldella Valle Peligna: siamo a circa 90 chilometri a sud de L’Aquila, quasi al confine con il Molise. Il comune è facilmente raggiungibile da Roma con l’A25, direzione Pescara, uscita a Pratola Peligna e seguire la direzione Sulmona-Roccaraso; da Napoli, l’A2 con uscita a Caianello, proseguire in direzione Venafro - Castel di Sangro fino a Roccaraso.