Onano, caratteristico borgo del Lazio quasi appeso su una rupe di tufo, è famoso per la sua rinomata lenticchia, talmente pregiata da essere riconosciuta con il prestigioso marchio De.Co.Ogni anno qui nel Viterbese – per tradizione nella settimana che include il Ferragosto,– si svolge la, manifestazione gastronomica ormai giunta alla sua XXXVIII edizione.Preparatevi dunque amanti della lenticchia perché come ogni sagra monotematica che si rispetti, sarà possibile assaggiarla davvero in tutte le salse e con ogni abbinamento immaginabile: dallacondita con olio, sale, rosmarino e pepe, alla, con la salsiccia, con i moscardini, con funghi porcini o servita come zuppa di verdure.Da qualche anno però il menù si è arricchito di altre specialità come glie patate, per metà purea di patate e metà lenticchie,con ripieno dolce e serviti con ragù salato e ancorae carne alla griglia. Oltre ai tanti stand gastronomici la Sagra della Lenticchia di Onano proponemusicali, mostre d’arte e bancarelle per laFiore all’occhiello della produzione di Onano , la lenticchia vanta un’antica tradizione che trova riscontro già nel Cinquecento. Citata perfino da Giulio Andreotti nel suo volume “La sciarada di Papa Mastai” pare fosse il piatto consolatorio di Papa Pio IX.E la ricetta classica della zuppa alle lenticchie di Onano?Ingredienti per 4 persone:400 g di lenticchie di Onano, 300 g di pomodori pelati, due carote, sedano, cipolla, aglio rosso di Poceno, una patata, pane casereccio raffermo, sale, peperoncino, olio extravergine d'oliva di Gradoli Fare un soffritto in olio di oliva con due spicchi di aglio, cipolla, carote, la patata e i pomodori passati; aggiungere delle foglie di sedano, acqua calda oppure brodo di dado, sale e peperoncino a piacere. Far bollire le lenticchie a fuoco medio per circa un’ora – ricordarsi di mescolare di tanto in tanto – e prima di servire mettere le fette di pane “bruscato” e condire con olio extravergine d’oliva.: Sagra della Lenticchia: Onano (Viterbo).: dal 9 al 15 agosto 2019.: apertura mercatino alle ore 17;apertura stand gastronomici dalle 19:30.Programma completo e maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.ingresso gratuito.sagra gastronomica.: siamo a circa una cinquantina di chilometri a nord di Viterbo , quasi al confine con la Toscana , a cui il paese è collegato dalla SP8 che costeggia in parte il Lago di Bolsena