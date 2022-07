La Fiera del Peperoncino a Rieti

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È tutta dedicata a lei, la spezia piccante che arriva dalle Americhe, questa kermesse dal sapore decisamente hot. Stiamo parlando dellain programmaCuore della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino è l'esposizione di peperoncino allestita presso il Chiostro di Sant’Agostino, nella centralissima Piazza Mazzini.Sono oltre 150 gli stand gastronomici che animano e colorano i vicoli del centro di Rieti e ben oltre, ognuna delle quali dotata di una scheda tecnica contenente nome e informazioni scientifiche sulla provenienza e la piccantezza del frutto.Ilpropone un percorso lungo le strade del centro storico con mostre, degustazioni, convegni, show cooking cene e appuntamenti per imparare a conoscere e apprezzare questa spezia prelibata.Insarà allestito il palco principale, dove si esibiranno tanti artisti: mercoledì 24 agosto tocca a, giovedì 25 agosto a, mentre venerdì 26 agosto è la volta di. Si continua con, ospite sul palco sabato 27 agosto, e infine ichiudono la festa domenica 28 agosto.Latorna anche la gara più piccante dell’anno, lodedicato ai mangiatori di peperoncino. Alle ore 20:30 i più importanti mangiatori di peperoncino si sfidano con assaggi infuocati, per un appuntamento presentato da Gianni Pellegrino (il “Re del Peperoncino”) insieme a Arturo Rencricca (Mr. Spicy), campione italiano in carica dei mangiatori di peperoncino. Per iscriversi alla gara bisogna registrarsi compilando il form sul sito ufficiale Tra ledi questo 2022 è la piazza “”, un hub di oltre 500 mq dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare italiano: saràuno spazio di esposizione, di confronto e analisi fra i professionisti del settore con l’obiettivo di fare conoscere l’importanza delle sementi italiane e le unicità del Made in Italy e della dieta mediterranea.La manifestazione è organizzata dallpartecipata dall’Accademia Nazionale del Peperoncino, dagli enti locali, Camera di Commercio e Confcommercio Rieti e con il patrocinio del Comune di Rieti.: Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino - Rieti Cuore Piccante: centro storico di Rieti (Lazio).: dal 24 al 28 agosto 2022.: ingresso gratuito.: mostra mercato.: maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a Rieti, località facilmente raggiungibile da nord con l’A1 Firenze-Roma, uscita al casello di Orte, superstrada Orte-Terni e poi SS79.Da sud A1 Napoli-Roma, uscita Fiano Romano e poi SS4 Salaria.