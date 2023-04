La Festa dei Mulini a Terento

Il programma

è soprannominato ‘il granaio della Val Pusteria’ e celebra il suo storico primato, in piena estate, con lache si tiene la prima domenica di agosto. Quest'anno l'appuntamento è quindi fissato per ilAvete presente le ‘giornate aperte’, in cui grandi e piccole città d’arte mettono in mostra il loro patrimonio? Ecco, la Festa dei Mulini ne è un equivalente, calato negli spazi aperti e nell’idilliaco habitat alpino delle Dolomiti del– ce ne sono alcuni vecchi di cinque secoli – restaurati e ancora perfettamente funzionanti, si trovano lungo un sentiero che corre a fianco del torrentello che scende veloce verso Terento.Il giorno della festa, tra le ore 10 e le 17, i mulini lavorano a pieno regime; gli stessi contadini dei masi della zona vi spiegheranno come sono costruiti e come funzionano, con dimostrazioni pratiche sui passaggi che dal cereale portano alla farina.L’escursione è facile, alla portata di tutte le gambe; il dislivello è modesto, 230 metri. Per arrivare fino al punto più lontano calcolate, ma ci si può anche fermare ai primi mulini che si incontrano sul sentiero, o approfittare del servizio di navetta, allestito in occasione della Festa dei Mulini, che taglia buona parte dell’itinerario.Sul sentiero, e una volta tornati in paese, lain tavola arrivano le più classiche, dai canederli allo speck, dalle torte ai krapfen e il pane appena sfornato sotto i vostri occhi.: Festa dei Mulini: Terento (Bolzano).: 6 agosto 2023.ingresso gratuito, navetta a pagamento.: dalle 10 del mattino.Tutti i dettagli sul sito ufficiale del Comune di Terento e Schmelzpfandl : siamo in Val Pusteria, a 17 km dal casello della A22, Autostrada del Brennero.Con i trasporti pubblici: treno regionale da Fortezza fino a Vandoies, quindi autobus 421 (una corsa ogni ora, 10 min di viaggio).