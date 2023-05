Il Palio dei Borgia a Nepi

Gli appuntamenti del Palio

Informazioni, date e programma del Palio dei Borgia

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ogni anno per ilqui a, borgo abbarbicato su un promontorio di tufo a circa 35 km da, si respira un’atmosfera medievale con tanto di corteo storico che sfila per le strade del paese accompagnato da trombe, tamburi e sbandieratori.La festa popolare, nata nel 1995, si svolge per oltre tre settimane con tanti appuntamenti che richiamano migliaia di persone. Quest'anno il Palio dei Borgia tornaad animare uno deiIl Palio coinvolge tutta la città, da Porta Nica a Porta Romana, dalla Cattedrale al Castello dei Borgia, e le quattro contrade (Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e la Rocca).A essere celebrata è la bella Lucrezia Borgia – proverbiali i suoi lunghi capelli biondi tanto che una ciocca è oggi conservata nella Biblioteca Ambrosiana di– che giunse a Nepi con il marito Alfonso nel 1499 e fu investita della Signoria della città da papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia).Dopo la cena spettacolo “Al Desco dei Borgia” a cura della Contrada San Biagio, vincitrice del Palio XXVI edizione (sabato 27 maggio, ore 20:30), si comincia come sempre con l'(2 giugno, ore 18) presso il Duomo, ma ad attirare i visitatori è il(sabato 3 giugno, ore 21) con centinaia di figuranti in costumi d’epoca che parte da Porta Borgiana per giungere a consegnare le chiavi della città direttamente a Lucrezia Borgia, mentre un secondo corteo chiude i festeggiamenti dell’Infiorata, con partenza dal castello (18 giugno, ore 18).La tradizione vuole che oltre al corteo e alla(17 giugno, ore 17) ci siano tanti altri appuntamenti come il torneo degli arcieri (11 giugno ore 17), i Giochi Popolari e Gara dei Musici delle 4 Contrade (9 giugno, ore 21:30), mentre nelle contrade vengono allestitedove assaporare i piatti tipici della cucina locale (aperte il 2-3-4, 9-10-11, 16-17-18 giugno).: Palio dei Borgia: Nepi (Viterbo).dal 27 maggio al 18 giugno 2023.ingresso gratuito. I posti a sedere di alcuni eventi sono a pagamento.Sabato 27 maggioOre 20:30 Taverna Sangallo: cena spettacolo “Al Desco dei Borgia” a cura della Contrada San Biagio, vincitrice del Palio XXVI edizione. Prenotazione obbligatoria.Venerdì 2 giugnoOre 11 Sala Consiliare, Piazza del Comune: “Nepi, il suo Palio e l’arte ritrovata” conferenza di apertura sulla ritrovata tavola della Madonna della Libera e presentazione del nuovo Palio 2023.Ore 18 Chiesa Cattedrale: Offerta dei Ceri e Benedizione del Palio 2023.Sabato 3 giugnoOre 21 Per le vie del paese: corteo storico e consegna delle chiavi della Città a Madonna Lucrezia Borgia. A seguire in Piazza del Comune “Allegoria del Buon Governo di Lucrezia” a cura di Ornella Marcucci. Posti a sedere a pagamento.Domenica 4 giugnoOre 18 Museo Civico Archeologico di Nepi: presentazione della scultura orafa “Lucrezia” di Flaminia Sagnotti realizzata nell’ambito della manifestazione DivinArte, a seguire mostra di arte contemporanea a cura dell’associazione culturale AmorArte.Ore 21:15 Chiesa di San Pietro Apostolo: “Alla Corte di Lucrezia… Frottole, pavane e canti di Festa” a cura di “Ensemble Nova Schola Cantorum” , M° Concertatore R.Mattioni.Venerdì 9 giugnoOre 21:30 Piazza del Comune: Giochi Popolari e Gara dei Musici delle 4 Contrade, a cura del Comitato Giovani Palio dei Borgia. Posti a sedere a pagamento.Sabato 10 giugnoOre 21:30 Piazza del Comune: “Il Santo, Il Mastro e Margarita” Commedia in Atto Unico. Posti a sedere a pagamento.Domenica 11 giugnoOre 8:30 Rocca dei Borgia: torneo di qualificazione degli arcieri.Ore 10:30 Rocca dei Borgia: “Il Palio con gli occhi dei bambini” a cura dei bambini e delle insegnanti della scuola dell’infanzia “Istituto comprensivo A. Stradella” di Nepi.Ore 17 Piazza del Comune: Torneo degli Arcieri valido per l’assegnazione del Palio 2023. Posti a sedere a pagamento.Ore 21:30 Piazzale dei Bersaglieri/Porta Nica: spettacolo “Magellano, il primo viaggio intorno al mondo”.Venerdì 16 giugnoOre 21:30 Piazza del Comune: Harmonica, raduno di gruppi musici. Posti a sedere a pagamento.Sabato 17 giugnoOre 9:30 Parco Comunale Martiri delle Foibe: gara di qualificazione dei cavalieri.Ore 17 Parco Comunale Martiri delle Foibe: Giostra dei Cavalieri valida per l’assegnazione del Palio 2023.Domenica 18 giugnoOre 18 Piazza del Comune: cerimonia di chiusura, corteo storico e assegnazione del Drappo 2023 alla Contrada vincitrice. Posti a sedere a pagamento.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: Alfio Ripanelli.: siamo a Nepi, in provincia di Viterbo, da dove è raggiungibile seguendo la SS2 Cassia o la Cassia Cimina.Da nord, l’A1 con uscita a Magliano Sabina, seguire la SS3 Flaminia in direzione Roma e le indicazioni per Civita Castellana.Da est o da sud, l’A1 fino al G.R.A e la Cassia Veientana con uscita per Mazzano Romano.