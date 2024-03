La Sagra del salame cotto e del pecorino romano a Nepi

Informazioni, date e orari della Sagra del Salame Cotto

Calendario delle aperture

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Pecorino certo, ma anche salame cotto, fave fresche, miele e confetture; è quanto offre lain programma a, in provincia di Viterbo, nel fine settimana del. Stiamo parlando di una festa pensata per esaltare uno dei prodotti tipici per eccellenza, il salame cotto di Nepi, insignito nel 2018 della certifica De.Co. (Denominazione Comunale).È un tripudio di ricette tipiche della Tuscia come la, piatto della migliore tradizione contadina a base di carciofi, fave e lattuga, la, pancetta stagionata e insaporita con aromi naturali, la pizza con(piatta e non tonda, che garantisce a Nepi la nomea di città dei cipollari), salsicce e carne di maiale alla griglia.Protagonisti assoluti della sagra che anima la primavera della “città dell’acqua” restano però sempre loro, il, dal sapore dolce o piccante a seconda della stagionatura, e ilnato agli inizi del Novecento dalla creatività di un norcino locale.Oltre alla gastronomia non mancheranno l’intrattenimento, la cultura e l’artigianato, con tanti appuntamenti e mostre che si susseguono durante le tre giornate dell'evento in quello che è considerato uno dei: Sagra del Salame Cotto e del Pecorino Romano del Lazio: Piazza del Comune, Nepi (Viterbo).: dal 10 al 12 maggio 2024.: ingresso libero.: sagra gastronomica.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: per raggiungere Nepi provenendo da nord si può seguire l’A1 con uscita a Magliano Sabina e poi SS3 Flaminia in direzione Roma e Civita Castellana.Da est o da sud, A1 fino al G.R.A e Cassia Veientana con uscita per Mazzano Romano.