Il Cavallo di Fuoco a Ripatransone

In origine, parliamo del 1682, ilera un vero cavallo, sellato da un artificiere che girava per il centro antico di Ripatransone sparando fuochi in spettacolari coreografie secondo il gusto barocco dell’epoca.Accadeva nel giorno della ricorrenza della, patrona della cittadina, e accade tuttora, perché la rievocazione storica del Cavallo di Fuoco si ripete ogni anno all'interno delle celebrazioni per la festa nota comeSegnatevi nel calendario la(quest'anno); è una bella occasione, tra l’altro, per scoprire questo bel borgo delle Marche , appoggiato sulle prime colline del Piceno, una decina di chilometri arretrato sul Mare Adriatico.Il cavallo è oggi un grande fantoccio ingabbiato da una elaborata struttura metallica, con alloggi predisposti a ospitare i; ma tutto il resto, nella ricorrenza del Cavallo di Fuoco, è rimasto come tre secoli fa. Si comincia a mezzogiorno, finita la messa, con la, sul sagrato della cattedrale; nel tardo pomeriggio, attorno alle 18:30, parte lache raggiunge il Duomo di Ripatransone.Con il calar della notte va in scena il piatto forte, l’. Portato a spalla e accompagnato dalla banda di paese, arriva in piazza attorno alle 21:30.Qui, dopo un primo giro di ricognizione, si spengono tutte le luci del borgo e lo spettacolo pirotecnico ha inizio. Il Cavallo di Fuoco viene condotto in giro per la piazza, in un tripudio di petardi, girandole, scie luminose lanciate nel cielo della notte.Durano mezz’ora, i fuochi d’artificio; e si concludono, come da manuale, con la. Quando il Cavallo si spegne, ci si allontana piano per le viette della città, di nuovo illuminate. Magari per concludere la serata davanti a una buona bottiglia; come ci si poteva immaginare, l’compare su uno dei vini più quotati del territorio, un Rosso Piceno superiore.Cavallo di FuocoRipatransone (Ascoli Piceno).28 aprile 2019 (domenica in albis, successiva alla Pasqua).fin dal mattino mostra mercato;sfilate delle fanfare nel pomeriggio;ore 21:30 accensione del Cavallo di Fuoco.Tutti i dettagli sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.rievocazione storica.evento gratuito.Ripatransone si trova a 12 km dall’uscita Grottammare sulla A14.Trasporti pubblici: in treno fino a San Benedetto del Tronto , da dove si prosegue con i bus delle autolinee Smart.