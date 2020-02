La Sagra della Lumaca a Casumaro

La Sagra della Lumaca d'Elite

La Sagra della Lumaca d'Agosto

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Marzo 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È soprannominata "": parliamo ovviamente di, frazione di Cento (in provincia di), dove le "chiocciole" fanno parte della storia gastronomica cittadina da sempre.Qui si festeggia con enfasi lache offre due appuntamenti annuali da non perdere, rispettivamente in primavera e in estate.Proprio qui si ritrovano tutti per degustare l’umido animaletto cucinato veramente in tutte le salse, protagonista di ricette molto caserecce eppure entrate nel novero di unPrimi piatti come i bigoli al torchio di lumache alla Borgogna, tagliatelle alla Casumarese e zuppa di lumache in crosta anticipano secondi quali lumache fritte, lumache in guazzetto e medaglioni alla lumaca.Per coloro che non se la sentono di affrontare la nuova esperienza gustativa è previsto un corollario di sapori “tradizionali”, pietanze come i tortellini al tartufo, i passatelli in brodo, filetto di manzo, anatra al forno e tantissimo altro, perché la lumaca è d’élite ma la sagra è per tutti.La tradizione qui è plurisecolare: esiste unain cui viene descritto l'uso delle lumache nella cucina estense, ma si dice che ogni famiglia di Casumaro custodisca unaper cucinare i succulenti gasteropodi terrestri, che qui pare siano più saporiti di cozze e vongole, che invece dominano la cucina della costa emiliano-romagnola.Sicuramente il comun denominatore dei commensali ha il profumo dell’uva fermentata e il colore acceso dei grappoli al sole: parliamo naturalmente del, presente in una carta enologica assai fornita ove compaiono iSangiovese di Romagna, Lambrusco IGP “Otello” e la Bonarda dell’Oltrepò Pavese, iPignoletto Reno DOC, Chardonnay Grave del Friuli e il Prosecco di Valdobbiadene DOCG, infine gliFerrari e Berlucchi. Altri nettari di Bacco risultano una reale sorpresa.La Sagra della Lumaca di Casumaro in versione primaverile è nota anche come: una manifestazione che si svolge a marzo, per accogliere l'arrivo della bella stagione e che prevede pranzi e cene a base di lumache per una paio di weekend.Un appuntamento gastronomico, giunto alla, da non perdere, che va in scena neidele che permette a chi vi prende parte di entrare in contatto con piatti sofisticati, ricette sempre nuove, mise en place di alto livello e abbinamenti stupefacenti.Il menù è davvero ricco e include, tra l'altro, il tortello di lumache al ragù di lumaca, le crespelle di lumache, le tagliatelle alla casumarese e grana fuso, gli gnocchetti di patate con crema di gorgonzola dolce e lumache, la zuppa di lumache in crosta e i bigoli alla Borgogna.Ma non è tutto: non si può restare insensibili di fronte alla fonduta di lumache e tartufo, alle lumache in salsa su letto di riso con crema alla bourguignonne, ai medaglioni alla lumaca al forno in salsa di cottura su letto di misticanza, alle lumache funghi e tartufo, alle lumache con radicchio al forno, aceto balsamico e pancetta saltata in padella o alle lumache in guazzetto.In estate, invece, la Sagra della Lumaca di Casumaro si trasforma nella, manifestazione storica, giunta nel 2020 alla, che va in scena a cavallo tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto. Tutte le sere, in corrispondenza della Fiera di San Lorenzo, la kermesse propone tavolate e stand gastronomici.L'appuntamento, in ogni caso, non è dedicato unicamente a chi ama il buon cibo, ma è anche un'occasione di rievocazione delle tradizioni popolari, con i festeggiamenti dedicati al santo patrono,, noto perché secondo la leggenda (e non solo) nella notte a lui dedicata si possono ammirare le stelle cadenti in cielo.La Lumaca d'Agosto è un'opportunità di divertimento per grandi e piccini, sia per i tanti pasti e per le tante delizie a base di lumache che possono essere sperimentate, sia per gliche vengono organizzati.Qualche esempio delle delizie che si possono assaggiare? Si va dallecon mix di formaggi e verdure ai tortellini di lumache con burro e salvia, passando per le lumache fritte e le lumache con rucola e grana, senza dimenticare lealla casumarese e i bigoli al torchio allaLe date dellanon sono ancora state comunicate.Sagra della Lumaca d'EliteSala Polivalente Parrocchiale, via Garigliano 14, Casumaro (Ferrara).15-16-17 e 22-23-24 marzo 2019.venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo.maggiori informazioni sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.Sagra della Lumaca d'Agosto 2020 e Fiera di San LorenzoCasumaro (Ferrara).in attesa di conferma.tutte le sere dalle ore 19:30.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.dall’Autostrada A1 occorre uscire a Modena Nord e procedere per, superando Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto fino a Cento, da dove bisogna seguire le indicazioni per Casumaro.c’è la stazione più vicina all’abitato, distante 11 km e raggiungibile con gli autobus ATC che si occupano dei collegamenti.L'aeroporto “Guglielmo Marconi” diè quello di riferimento.