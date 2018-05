La festa del Prosciutto a San Daniele del Friuli

Informazioni utili per partecipare ad Aria di Festa

Tira “Aria di Festa”qui a San Daniele del Friuli , un comune in provincia di Udine , nell’estremo lembo nord est d’Italia. Ogni anno il consorzio del famoso Prosciutto di San Daniele organizza una festa per celebrare questa Dop unica: il San Daniele viene infatti prodotto esclusivamente in in queste terre collinari del Friuli Venezia Giulia.In programma per quest’anno quattro giorni di celebrazioni conanche nei prosciuttifici per degustare questa tipicità in tutte le sue forme: con il classico melone, con la focaccia genovese o il pane di segale, nei tortellini ripieni, con la crema di Montasio e così via. E ancora laboratori creativi, percorsi sensoriali e corsi per tagliare a mano, conservare e degustare il Prosciutto di San Daniele Dop.Ladella 34° edizione di Aria di Festa sarà, la quale si cimenterà nel taglio della prima fetta in occasione dell’inaugurazione venerdì 22 giugno alle ore 19 in piazza Duomo.La manifestazione è un’occasione per riscoprire le gioie del palato con questo prosciutto riconoscibile per la caratteristica, la presenza delloe ildel Consorzio.Tutta la filiera è caratterizzata da una profonda attenzione e cura nella scelta delle materie prime, solo carne di suini nati e allevati in Italia e sale marino, e nella preparazione il cui sapere si tramanda da secoli. Il segreto del successo sta tutto qui e nel microclima di San Daniele del Friuli, dove i venti in arrivo dalle Alpi Carniche si incontrano con le brezze provenienti dall’Adriatico creando le condizioni ottimali per unache dura almeno 13 mesi.Ilsi conserva in modo naturale, senza l’utilizzo di alcun conservante, ed è soggetto a una fase esclusiva, la pressatura; le cosce vengono pressate in modo uniforme e lungo la massa muscolare per far penetrare in profondità il sale.Un consiglio? Prevedete di fermarvi qualche giorno in più per ammirare le bellezze storiche e artistiche di San Daniele del Friuli e le meraviglie naturalistiche nei dintorni come lae le acque deldove fare canyoning.Aria di FestaSan Daniele del Friuli (Udine).22-23-24-25 giugno 2018.maggiori informazioni sul sito ufficiale sagra gastronomica.il comune di San Daniele del Friuli è raggiungibile percorrendo la A4 con uscitaPortogruaro, direzione Villotta, San Vito al Tagliamento o con la A3 direzione Gorizia-Palmanova, uscita Udine sud, si prosegue verso Spilimbergo (Fagagna-San Daniele), oppure direzione Udine, uscita Osoppo e si prosegue per Majano-San Daniele.