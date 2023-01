Il Carnevale di Volano in Trentino

Informazioni, date e orari del Carnevale di Volano

Ilè un appuntamento della tradizione trentina la cui storia affonda le radici in un passato piuttosto lontano. La manifestazione è nata su iniziativa dinegli anni '60 del secolo scorso, e da allora il- questo il nome ufficiale della kermesse che nelcelebra la- è stato ripetuto ogni anno.A dir la verità, già prima del 1960 - anno del debutto dell'evento - il Carnevale veniva festeggiato in oratorio con i bollini, vale a dire i coriandoli, e le stelle filanti, mentre si faceva merenda con le gazzose e con i grostoi.All'inizio ierano semplicemente dei cassoni dei trattori che venivano decorati con un po' di edera, mentre i ragazzi e le ragazze si travestivano o con dei costumi realizzati in carta crespa o con degli abiti vecchi recuperati in qualche soffitta. Il vincitore della prima sfilata aveva montato lo stemma dell'Azione Cattolica sulla parte anteriore del trattore: ne è passato di tempo. Con il trascorrere degli anni, infatti, i, trasformandosi di volta in volta in navi dei pirati, in castelli, in piramidi, e così via. Il Carnevale di Volano può vantare perfino una rivista ufficiale,Quest'anno la festa torna con la classicae con un secondo appuntamento, quando è in programma la. Ricordiamo che in caso dila sfilata dei carri èal 4 marzo.Carnevale dei RagazziVolano (Trento).18 e 21 febbraio 2023.ingresso gratuito.- Sabato 18 febbraioDalle ore 12 aprono i punti ristoro con panini, bibite, stromboli e il toro allo spiedo.A partire dalle ore 14 sfilata dei carri allegorici più grandi della Val Lagarina accompagnati dai gruppi mascherati, musica e divertimento.- Martedì 21 febbraioOre 12:00 maccheronata alpina. A seguire il concorso "Mascherissima" per tutti i bambini nel piazzale dell'oratorio.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata,per giungere a Volano in auto è necessario percorrere l'Autostrada A22 del Brennero; se si arriva da nord occorre uscire al casello di Trento Sud e continuare in direzione, mentre se si arriva da sud occorre uscire al casello di Rovereto Nord e continuare in direzione