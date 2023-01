Il Carnevale di Acquapendente

La Sagra della Fregnaccia

La Sagra della Fregnaccia - Carnevale di Acquapendente

Ilè un evento molto sentito nella cittadina laziale die torna quest'anno come da tradizione con tre appuntamenti, rispettivamente ilLa maschera tipica del Carnevale è il, con il suo costume che riporta i colori dell'arcobaleno. Si tratta del simbolo della manifestazione, disegnato nel 1960 da, che lo ha raffigurato mentre sghignazza e tiene in mano la torre dell'orologio. Il suo nome, però, risale a quasi tre decenni più tardi: solo nel 1986, infatti, Saltaripe è diventato tale, con il nome che gli è stato assegnato daiattraverso un concorso.La maschera rappresenta un personaggio fannullone ma al tempo stesso allegro, che ama gli scherzi e le bugie (le, secondo il dialetto del posto) e non disdegna di alzare il gomito bevendo qualche bicchierino di troppo.A corredo del Carnevale di Acquapendente c'è la, che non è altro che unache si prepara con il grasso del cianchetto del maiale, la farina e l'acqua: di solito la si consuma dopo averla addolcita con dello zucchero o della cioccolata o dopo averla insaporita con un po' di formaggio pecorino.Da ricordare, infine, la tradizione della, che va in scena il martedì grasso, quando un fuoco purificatore viene acceso con lo scopo di ridurre il Carnevale in cenere: a rappresentarlo è unCarnevale AquesianoPiazza Fabrizio, Acquapendente (Viterbo).12-19-21 febbraio 2023.- Domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 15:30 sfilata dei carri allegorici e Sagra della Fregnaccia.- Domenica 19 febbraio 2023 dalle ore 15:30 sfilata dei carri allegorici e Sagra della Fregnaccia.- Martedì 21 febbraio 2023 dalle ore 15:30 sfilata dei carri allegorici. A tramonto cremazione del Carnevalaccio.- Eventi collaterali: 21 gennaio (ore 18) inaugurazione della Mostra "Evviva il Carnevale!" presso la Biblioteca Comunale.Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: il modo più semplice per arrivare ad Acquapendente è quello di usare l'auto: dalla SS Cassia è sufficiente seguire le indicazioni, mentre dall'Autostrada A1 è necessario uscire aper poi andare in direzione di Sferracavallo e Torre Alfina.