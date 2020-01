Il Carnevale di Saluzzo

Informazioni, date e programma del Carnevale

Arriva la 92° edizione per il, unico in tuttache prevede la sfilata con, di seconda scelta e usata consapevolmente perché il regolamento impegna i carristi a fare lo spoglio aperto al pubblico e regalare la frutta avanzata alle case di riposo dei luoghi di provenienza.Si tratta quindi di un’iniziativa che si distingue tra tutti i carnevali del Piemonte sia per il valore folcloristico che per la valorizzazione del territorio.Dall'anno scorso la manifestazione si è trasformata nel, perchè coinvolge con un gemellaggio la città die quella diPer comprendere meglio il vasto calendario degli appuntamenti rimandiamo allo specchietto a fondo pagina, dove illustriamo tutti gli eventi - sfilate dei carri e delle maschere, il tradizionale Carnevale dei Bambini e molto altro - che si alternerannoLa sfilata più attesa sarà come sempre quella in programma la domenica di Carnevale (), quando ie i carri in cartapesta animeranno il paese dalle 14:30. Come da accordi tra le due località, quest'anno tocca aospitarla., invece, la sfilata dei carri si svolge domenica 16 febbraio.Oltre alle sfilate saranno come di consueto molti gli appuntamenti per grandi e piccini: i balli, la lotteria e il concorso “Coriandoli di Frutta” rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio.Il programma rituale del Carnevale prevede anche la presentazione delle maschere e lo svelamento della Castellana 2020, accompagnata dai Magnin di Piasco, scorta storica della Signora del Carnevale, da Gianduja e da tutte le maschere rappresentative del saluzzese. A Ciaferlin, invece, il compito di andare a prendere la Castellana.Carnevale Città di Saluzzo - Carnevale delle 2 ProvinceSaluzzo (Cuneo) e Rivoli (Torino).dal 26 gennaio al 25 febbraio 2020.Domenica 26 gennaio –Cerimonia di investitura del Conte Verde e della sua Contessa.Domenica 9 febbraio –Dalle ore 14 Investitura 68^ Castellana Città di Saluzzo.Sabato 15 febbraio 2020 –Veglione al Pala CRS.Domenica 16 febbraio -92° Carnevale Città Saluzzo, sfilata carri allegorici.Giovedì 20 febbraio –Antiche Scuderie FAB, serata danzante.Sabato 22 febbraio –Veglione al Pala CRS.Domenica 23 febbraio –66° Carnevale di Rivoli, Grande sfilata de “Il Carnevale delle 2 Province”.Domenica 23 febbraio –Terzo Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo.Martedì 25 febbraio –Il Ballo dei bambini con le Maschere.Maggiori informazioni sul sito ufficiale