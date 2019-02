Il Carnevale di Regalbuto

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Regalbuto

Siamo arrivati alla 72° edizione del, uno tra i più importanti nell’entroterra siciliano, in provincia di Enna . Non una maschera tipica a farla da padrone, ma unae allegria lunga un mese che culmina nei tre giorni che portano al martedì grasso.Una manifestazione che nel 2019 compiee che vede la piazza principale del paese trasformarsi in una vera e propria discoteca a cielo aperto per ospitare per cinque sabati prima della sfilata conclusiva una folla danzante impegnata nelle “”. Sono balli di gruppo che prevedono la partecipazione di 12 coppie e traggono origine dalle feste organizzate per salutare l’arrivo dello primavera, propiziarsi un buon raccolto e una buona sorte.La contradanza si compone dche di anno in anno vengono affiancate da nuove figure più spettacolari. E se in passato il vestito era quasi accessorio, oggi un altro protagonista chiave del Carnevale di Regalbuto è proprio il costume che richiedeper la scelta dei tessuti, dei colori, delle decorazioni e che stupisce per la bellezza e il valore.Proprio per premiare ilpiù bello è previsto unche richiama numerosi artigiani negli ultimi tre giorni del Carnevale a Regalbuto e che giudica non solo costumi di stoffa pregiata impreziositi da perline e decorazioni ma anche abiti in cartapesta.Ad arricchire la manifestazione ci sono poi lee la tradizione delprevisto per il giovedì grasso (28 febbraio), che ha visto negli ultimi anni simpatici animatori fare il giro delle scuole per distribuire dolcetti e palloncini per poi aspettare i bambini e farli divertire nella piazza centrale del paese.Regalbuto (Enna).3-4-5 marzo 2019.sfilate il 3-4-5 marzo 2019.Carnevale dei bambini giovedì 28 febbraio.Per aggiornamenti sulle sfilate e informazioni sugli eventi collaterali del Carnevale di Regalbuto segnaliamo il sito ufficiale della manifestazione e la pagina Facebook dedicata.